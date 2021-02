Apple et TSMC plancheraient en secret sur des écrans micro-OLED

Le fondeur taïwanais et la firme californienne se seraient associés et seraient en train de concevoir des écrans micro-OLED pour de futurs produits Apple.

Les prochains produits de la Pomme seront-ils dotés d’une nouvelle technologie d’affichage révolutionnaire ? C’est ce peut laisser penser cette fuite du Nikkei Asia, qui explique qu’Apple se serait associé avec le taïwanais TSMC afin de développer une technologie d’écran « ultra avancée ». D’après le Nikkei, il s’agirait d’un écran micro-OLED, et il serait actuellement en cours de conception dans une usine secrète de TSMC, à Taïwan.

Mais à quoi pourrait bien servir cet écran d’un nouveau genre ? L’interêt premier serait, pour Apple, d’arriver à produire des dalles plus fines, qui occuperaient donc moins de place sur de futurs produits, et permettraient d’y intégrer plus de composants, ou une batterie plus grosse. Ce serait aussi un moyen pour la Pomme de réduire sa dépendance envers d’autres fournisseurs, dont Samsung Display, qui produit la majeure partie des écrans OLED d’iPhone. Néanmoins, selon le Nikkei, ces écrans spécifiques ne seraient pas destinés aux produits que l’on connaît chez la marque, comme l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch. D’après une source interrogée par le média taïwanais, « Les acteurs de l’affichage sont bons pour faire des écrans de plus en plus grands, mais quand il s’agit de produire des lunettes de réalité augmentée légères et fines, vous avez besoin d’un très petit écran. » Cela signifierait donc qu’on ne parle pas d’un écran de la taille de celui d’un iPhone, ou même d’une Apple Watch. Ces dalles micro-LED seraient plus particulièrement adaptés à une utilisation au sein d’un casque de réalité virtuelle, voir même des lunettes de réalité augmentée. Tiens, tiens, seraient-ce là les écrans du futur casque hybride AR/VR que préparerait secrètement Apple ?