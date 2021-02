Xbox Series X/S : la nouvelle manette vous permet de switcher d’écran en toute simplicité

Les étapes qui permettent de se connecter à un autre appareil sont assez simples et ne vous demande aucun effort pour passer d’un appareil à un autre.

Avec la dernière manette Xbox Series, il est possible que vous basculiez rapidement d’un écran à un autre, c’est-à-dire de votre console à votre PC ou encore votre téléphone assez facilement. Avec les anciennes manettes, il était déjà possible de le faire mais il fallait réappareiller la manette à chaque fois que vous vouliez changer d’écran. Ce n’est plus le cas avec la toute dernière manette. C’est un journaliste de The Verge qui relaye l’information, après avoir trouvé la marche à suivre.

Tout d’abord, vous devez appareiller la manette de votre Xbox Series avec votre autre appareil, donc votre PC ou votre téléphone. Pour cela, appuyez sur le bouton de synchronisation à l’arrière de la manette, maintenez le enfoncé et cela devrait illuminer le logo Xbox de la manette. Ensuite, sur l’appareil que vous essayez de synchroniser, cherchez la manette dans la liste des appareils Bluetooth. Sélectionnez-la et profitez de votre manette sur cet appareil. Puis lorsque vous souhaitez repasser sur votre console Xbox Series X ou S, il vous suffira d’appuyer deux fois rapidement sur le bouton de synchronisation. Le logo Xbox va clignoter lentement et la manette va se reconnecter automatiquement à la console. Enfin, pour reconnecter la manette sur votre autre appareil, il faudra maintenir le bouton de synchronisation enfoncé.

Ces étapes sont finalement assez simples et vous permettront d’exploiter au maximum le potentiel de la nouvelle manette Xbox. Attention tout de même, cette manipulation, appuyer longuement pour changer d’appareil et appuyer deux fois pour revenir à votre console, ne fonctionne qu’avec le dernier appareil que vous aurez synchronisé avec la manette. Cela veut dire que si vous avez appareillé la manette avec votre téléphone, mais que vous voulez passer de la console à votre PC, il vous faudra recommencer la manipulation.