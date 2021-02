Instagram : arrêtez de poster vos TikTok en Reels !

Si jamais vous postiez vos vidéos TikTok sur Instagram, section Reels, vous devriez peut-être arrêter de le faire. Instagram a mis à jour son algorithme afin de pénaliser les vidéos affichant le filigrane TikTok sur sa plateforme.

À moins que vous n’ayez vécu dans une caverne depuis de longs mois ou que vous viviez toujours au rythme d’Antenne 2, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène TikTok. L’application chinoise de courtes vidéo a en effet secoué la Terre entière, notamment en 2020 où elle s’est hissée en tête du classement des applications les plus téléchargées, devant Facebook, WhatsApp ou encore Instagram. Face à ce succès, le groupe Facebook a réagi de la même façon qu’il l’avait fait en 2016, lorsqu’il avait introduit les fameuses Stories de Snapchat sur Instagram. L’été dernier, Facebook présentait ainsi les Reels, un nouveau format de vidéos verticales d’une durée de 30 secondes maximum, et qui a depuis rejoint Instagram au moyen d’un volet dédié. Sauf que, si vous vous y êtes déjà aventuré, la section Reels d’Instagram a été très largement détourné de sa fonction première, puisque de nombreux internautes s’en servent simplement pour y poster… leurs vidéos TikTok. On peut facilement le remarquer puisque les vidéos en provenance de l’application chinoise affichent un filigrane indiquant le nom de l’auteur, ainsi que le logo de TikTok.

Cette utilisation détournée des Reels a semble-t-elle déplu à Instagram, qui va revoir sa copie. En outre, le réseau social a décidé de modifier son algorithme afin de pénaliser les utilisateurs qui y posteront des vidéos TikTok, en ne les mettant plus en avant. C’est pourquoi, à partir de maintenant, on vous déconseille de poster vos vidéos issues de TikTok dans la catégorie Reels d’Instagram, sauf si bien sûr vous ne passez pas par l’outil de création de l’app chinoise, auquel cas vous devriez pouvoir mettre la main sur la vidéo, sans filigrane.

Cette initiative démontre en tout cas l'agitation qui semble régner dans les locaux du géant américain en raison de la percée de son nouveau concurrent chinois.