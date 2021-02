Apple fait la promotion de For All Mankind grâce à la réalité augmentée

Dans quelques jours, la série For All Mankind va revenir sur nos écrans. À l’occasion de la sortie de cette seconde saison, Apple lance un jeu en réalité augmentée qui promet de nous montrer ce qui s’est passé entre les saisons 1 et 2.

Pour accompagner le lancement de la nouvelle saison de For All Mankind, le 19 février, Apple dévoile une nouvelle application en réalité augmentée. Baptisée Time Capsule, elle promet d’explorer les événements qui se sont déroulé entre les saisons 1 et 2. Uniquement disponible sur le store américain pour le moment permet au joueur de se glisser dans la peau de Danny, un adolescent et fils des astronautes Gordo et Tracy Stevens. Il sera ensuite possible d’examiner en détail des souvenirs interactifs sur la vie, l’amour et le monde de For All Mankind. Chacun des objets présent dans le jeu raconte une histoire en lien avec l’intrigue qui sera déroulée dans cette nouvelle salve d’épisode. Il sera par exemple possible de découvrir les évènements marquants de la vie de Gordo et Tracy Stevens grâce au répondeur ou même en apprendre plus sur leur amour grâce à une mixtape. Dans une vidéo publiée sur Youtube, la firme a la pomme nous donne un premier aperçu de ce nouveau jeu basé sur le framework ARKit d’Apple et conçu pour offrir des expériences de réalité augmentée pour les iPad Pro 2020 et la gamme iPhone 12.

La série va explorer la guerre froide

Cette nouvelle saison nous plongera dix ans après les événements de la première salve d’épisode, en 1983. Toujours en guerre spatiale contre l’URSS, les États-Unis vont tout faire pour obtenir la domination de la Lune. Au casting, on retrouvera Joel Kinnaman (Altered Carbon), Michael Dorman (American Patriot) et Sarah Jones (Alcatraz). De nouveaux acteurs rejoindront aussi l’aventure, à commencer par Cinthy Wu (Before I fall) et Coral Pena (Chemical Hearts). C’est Casey W.Johnson qui incarnera Danny Stevens (GLOW). Rendez-vous donc le 19 février pour voir ce que cette nouvelle saison nous réserve. Pour rappel, l’abonnement à Apple TV+ est proposé à 4,99 euros par mois. Pour tout achat d’un produit Apple, vous pouvez bénéficier d’une année gratuite.