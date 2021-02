Ikea s’associe à Asus ROG pour développer des accessoires gaming

Voilà un terrain sur lequel on ne l’attendait pas vraiment le géant de l’ameublement suédois. Dans un communiqué, daté du 2 février, Ikea annonce sa collaboration avec Asus ROG. La marque va commercialiser des accessoires dédiés aux gamers, et ce, dès mai 2021 au Japon.

Près de deux ans après avoir lancé sa gamme d’enceintes en collaboration avec Sonos, Ikea annonce avoir noué un nouveau partenariat avec un géant de la Tech. L’entreprise suédoise, spécialisée dans l’ameublement, a travaillé avec ASUS ROG (Republic of Gamers) pour développer des produits et solutions à destination des gamers du monde entier. « Chez Ikea, nous en savons beaucoup sur l’ameublement intelligent, mais nous sommes novices en matière de jeux » confie la firme. Comme souvent pour la marque, les noms sont assez imprononçables et il ne faudra pas flancher pour demander à un conseiller en magasin. Ainsi, les produits imaginés par ROG et Ikea seront chacun vendus dans les gammes HUBUSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. La marque précise « tous les produits ALLSPEL ont été conçu en étroite collaboration avec ROG. Les familles de produits restantes ont été développées par IKEA sur la base des connaissances acquises grâce à la collaboration afin de garantir l’ampleur de l’offre de jeu totale et de répondre aux besoins des clients en terme de fonction, de design et de prix. » On retrouve notamment des chaises de gaming et un bureau avec des ports USB et des touches directement intégrées. Il sera aussi possible de faire tenir sa boisson près de sa machine sans risquer de la renverser sur son clavier avec le porte-mug LÅNESPELARE. Enfin, les créateurs de contenus vidéo pourront profiter d’une ring-light pour s’éclairer et tenir leur téléphone. On note aussi l’arrivée d’un coussin repliable pour faire une petite sieste très certainement entre deux parties. Il promet aussi de soulager vos articulations et poignets grâce à des renforcements à certains endroits.

Pas avant octobre en France

Si la Chine peut déjà profiter de cette nouvelle gamme, il faudra s’armer de patience en France. Les différents produits ne devraient pas arriver avant le mois d’octobre dans nos vertes contrées. Si la majeure partie des produits est finalement assez proche de ce que l’on peut attendre d’une gamme dédiée au gaming, une étrange main en bois se glisse dans la liste des accessoires commercialisés par Ikea. Vendue pour environ 20 dollars, elle fait office de support pour les accessoires comme les casques ou encore les câbles de recharge. Une manière originale de s’assurer de ne plus jamais les perdre. Reste à voir désormais si les gamers y trouveront leur compte.