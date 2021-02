Apple achète l’adaptation américaine de La Famille Bélier

Apple TV+ va diffuser CODA, le remake américain de La Famille Bélier. Le film, présenté à Sundance, a été acquis par la firme pour la coquette somme de 25 millions de dollars. C’est un record pour un film du festival.

Depuis ce week-end, Sundance se déroule exceptionnellement en ligne. Le festival, qui récompense les films indépendants, attire les convoitises des plateformes de streaming SVOD, comme Amazon et Hulu. Après que cette dernière ait mis la main sur Palm Springs l’an dernier, c’est au tour d’Apple d’entrer dans la danse. La firme vient d’acquérier les droits de difffusion de CODA (Child of Deaf Adults), le remake américain de La Famille Bélier. Ils ont été cédés pour la coquette somme de 25 millions de dollars, un montant record pour un long-métrage présenté au festival. Palm Springs avec Andy Samberg et Cristin Milioti, avait quant à lui été acquis pour 22,5 millions de dollars par Hulu. Avec ce montant record, Apple coupe l’herbe sous le pied d’Amazon, qui était aussi en lice pour l’obtenir.

L’héroïne de Locke&Key à l’affiche

CODA suit les aventures de Ruby, une jeune fille de 17 ans qui est la seule personne entendante de sa famille. Ils travaillent tous dans l’entreprise de pêche familiale, mais Ruby aspire à une carrière musicale. Lorsque l’entreprise est menacée, elle se retrouve tiraillée entre l’envie de réaliser son rêve et la peur d’abandonner ses parents. Le personnage principal sera incarné par Emilia Jones, que l’on a déjà aperçu sur Netflix dans la série Locke&Key. Elle donnera la réplique à Daniel Durant (You) et Marlee Matlin (L Word). Côté musique, il faudra se passer du répertoire de Michel Sardou pour redécouvrir les classiques de Joni Mitchell et Marvin Gaye. Le long-métrage réalisé par Sian Heder, n’a pas encore de date de sortie sur la plateforme. Pour rappel, le film d’Eric Lartigau avec Louane et François Damiens, avait cumulé 7 450 944 entrées à la fin de son exploitation en 2014. Il était en deuxième place du classement de l’année, derrière Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?