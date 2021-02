Borderlands : Jack Black s’invite au casting !

Jack Black, acteur, humoriste et musicien va prêter sa voix au personnage Claptrap dans Borderlands le film. C’est déjà le quatrième acteur à rejoindre le casting !

Jack Black est un nom que l’on connaît bien tant l’acteur a enchaîné les productions à succès depuis le début de sa carrière. On l’a vu notamment dans les films King Kong (2005), The Holiday (2006) ou encore les derniers films Jumanji (2017 et 2019). Son nouveau projet est désormais porté sur le monde du jeu vidéo puisqu’il a rejoint le casting du film Borderlands, adapté des jeux vidéo du même nom. Il interprètera la voix du personnage Claptrap, le petit robot de la saga. Ce n’est pas son premier doublage puisqu’il avait prêté sa voix notamment à Po dans la saga de films d’animation Kung Fu Panda. Quelque chose nous dit que les talents humoristiques de Jack Black vont parfaitement illustrer la personnalité de Claptrap et que ce rôle lui ira comme un gant !

Sur le tournage, Jack Black rejoindra donc son collègue des films Jumanji Kevin Hart, qui incarnera Roland, mais aussi Cate Blanchett qui incarnera Lilith ainsi que Jamie Lee Curtis qui jouera le rôle du Dr. Patricia Tannis. Le réalisateur du film, Eli Roth, se dit être particulièrement enthousiasmé à l’idée de retravailler avec Jack Black sur ce projet. En effet, ils avaient déjà travaillé ensemble sur le film La Prophétie de l’Horloge. Il a notamment déclaré que « Claptrap est le personnage le plus drôle du jeu, et Jack est parfait pour l’amener sur grand écran ».

Le tournage du film n’a évidemment pas encore débuté et aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée. Avec les conditions sanitaires actuelles, beaucoup de films ont pris du retard et on espère que cela ne va pas trop impacter le tournage du film Borderlands.