Les restaurants pourraient rouvrir grâce à des codes QR à scanner dans TousAntiCovid

Comment rouvrir les restaurants et les salles de sport, fermés depuis la fin de l’année dernière afin d’empêcher la contamination à la COVID-19 ? L’application TousAntiCovid pourrait être mise à contribution pour scanner des codes QR dans les établissements.

Le gouvernement discute avec les représentants du secteur de la restauration pour rouvrir les salles des établissements, fermées depuis plusieurs mois dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Pour ces professionnels qui ne peuvent se maintenir que grâce aux aides de l’État, l’espoir c’est le vaccin mais il faudra qu’un nombre significatif de Français soient vaccinés pour espérer pouvoir reprendre une activité à peu près normale.

Alerte orange ou rouge

Or, la campagne connait des difficultés d’approvisionnement, ce qui ralentit le rythme des vaccinations. C’est pourquoi les pouvoirs publics envisagent de mettre l’application TousAntiCovid à contribution. Selon LCI, un décret en cours de rédaction définirait un système de code QR à scanner avec l’app lorsqu’on se rend dans un restaurant.

Si une personne qui était présente dans le même restaurant déclare un diagnostic positif à la COVID-19, TousAntiCovid sera en mesure de prévenir l’utilisateur qu’il a été en contact avec un malade. Il pourra donc prendre les mesures de précaution qui s’imposent (test et isolement). Si le restaurant compte plusieurs services, cette information serait prise en compte afin de ne pas alerter inutilement les personnes qui n’ont pas déjeuné ou diné avec une personne positive à la même heure.

Le décret, qui s’appliquerait également aux salles de sport, prévoit aussi une distinction entre les grands restaurants (jusqu’à 200 mètres carrés) et les plus petits. En cas de personne positive, une alerte orange se déclencherait pour les grandes salles, où le brassage est plus important. Les clients présents en même temps que cette personne seront invités à passer un test. En revanche, si trois diagnostics positifs sont signalés, l’alerte passera au rouge : les clients devront s’isoler et se faire tester .

TousAntiCovid pourrait donc permettre d’ouvrir plus tôt les restaurants et les salles de sport, voire les lieux culturels où ce mécanisme de code QR pourrait s’appliquer également.