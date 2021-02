Orange et Facebook posent un câble sous-marin entre les États-Unis et la France

Business Par Olivier le 13 février 2021 à 13h00

Orange installe au Porge (Gironde) un nouveau câble sous-marin qui assurera une meilleure connexion entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un projet de grande ampleur conçu et financé avec Vodafone et Facebook.