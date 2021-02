Ik.me, l’alternative à Google Drive et Gmail soucieuse de votre vie privée

Infomaniak lance sa nouvelle plateforme Ik.me, une alternative à Gmail et Google Drive qui respecte votre vie privée. Mail, Cloud, visioconférence et collaboration, tout y est, en toute sécurité.

Si vous vous intéressez à la technologie depuis longtemps, vous connaissez sans doute Infomaniak. Cette entreprise suisse est un acteur incontournable d’Internet depuis plus de 25 ans, que cela soit sur le streaming, le Cloud ou l’hébergement. En 2021, Infomaniak lance un nouveau service qui a pour ambition de concurrencer les GAFAM : ik.me. L’objectif est simple : offrir la même qualité de services, mais en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs.

Ik.me : une suite complète et collaborative

Ik.me est une suite de services et logiciels bureautiques dans le cloud. Elle se divise en deux pans principaux : Infomaniak Mail qui, comme son nom l’indique est un service d’email capable de stocker 20 Go d’emails. À cette boite se rattachent ensuite tous les autres services, regroupés sous le nom de kDdrive. Et ils sont nombreux.

Vous trouverez d’abord l’incontournable triptyque traitement de texte, tableur et outil de présentation. Ces documents seront soit créés directement dans le Cloud d’Infomaniak puis exportés dans tous les formats habituels… ou inversement à partir de votre suite bureautique habituel (Microsoft Office, OnlyOffice ou LibreOffice). De plus, ils peuvent être facilement modifiés de façon collaborative lorsque l’on travaille à plusieurs via des partages privés (par mail) ou publics (par un lien) avec un système d’autorisation poussé.

Dernier élément important, Ik.me intègre également kMmeet, un service de visioconférence chiffré ô combien pratique en ces temps où le télétravail est devenu la norme pour nombres d’entreprises. Bien évidemment, kDrive fonctionne enfin comme un service de stockage en ligne sur lequel vous pourrez sauvegarder tout ce que vous voulez. L’offre de base est gratuite et donne droit à 3 Go, vous pourrez monter à 2 To de stockage pour quelques euros par mois et même plus en fonction de vos besoins.

Bien évidemment vous pourrez y accéder depuis un PC, Mac ou un Mobile via les applications iOS ou Android. Ces dernières seront d’ailleurs mises à jour très prochainement avec une toute nouvelle expérience. D’ici le mois de mai, une fonctionnalité coffre-fort arrivera pour chiffrer les dossiers de son choix avec sa propre clé de chiffrement afin d’offrir un maximum de sécurité.

Le respect de la vie privée au cœur

Si Infomaniak propose plusieurs services gratuitement (swisstransfer.com, kmeet.infomaniak.com, ik.me), ces derniers sont exclusivement financés par ses produits payants (et non par de la publicité ou l’exploitation des données des utilisateurs). De plus, tous les serveurs d’Infomaniak sont localisés en Suisse pour assurer la souveraineté des données.

Les infrastructures sont également indépendantes, directement conçues et gérées par Infomaniak et non par un tiers comme cela peut parfois être le cas. Indépendance matérielle que l’on retrouve également au niveau de logiciel puisque ces derniers sont développés entièrement par leurs soins ce qui les protège donc d’attaques de grandes ampleurs qui s’intéresseraient à des technologies de Microsoft par exemple. Comme si cela ne suffisait pas, le code est aussi régulièrement audité.

Les données des utilisateurs ne sont ni analysées, ni partagées avec des tiers. Tous ces services gratuits sont financés par les services payants de la société. Elle ne cherche pas à les rentabiliser en passant par de la publicité par exemple. Ils sont plutôt considérés comme vitrines pour Infomaniak, destinés à proposer à tous une solution gratuite et sécurisée. Enfin, l’indépendance est également présente au niveau financier. La société n’est pas cotée en bourse, elle est détenue par ses fondateurs et ses employés et n’a ainsi pas besoin de répondre à des actionnaires institutionnels.

Cette maîtrise de toute la chaine de valeur permet également de choisir ses partenaires plus librement pour favoriser l’économie locale et s’inscrire dans une démarche écologique. La totalité des émissions de CO2 de l’entreprise est compensée à double, et 100% de l’énergie utilisée et certifiée d’origine renouvelable.

Cet article est sponsorisé par Infomaniak. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.