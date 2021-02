Disney+ va produire des séries françaises

Lors d’une conférence dédiée au lancement de Star, la nouvelle destination de Disney+, la firme aux grandes oreilles a annoncé le développement de quatre productions hexagonales. Elle s’est fixée l’objectif d’afficher une cinquante de productions européennes d’ici 2024.

Il n’y aura pas que des productions Hollywoodienne sur Disney+. En pleine conférence pour la présentation de sa nouvelle destination, baptisée Star, la firme annonce se lancer dans la production européenne. 10 premiers projets ont été lancés, dont 4 dans nos vertes contrées. D’ici 2024, Disney espère avoir atteint son objectif d’une cinquantaine de productions européennes. Ces nouveaux contenus seront exclusivement diffusés sur Disney+ et accessible partout à travers le monde, sous couvert que la plateforme de streaming soit disponible. Diego Londono, vice président exécutif de Disney résume cette démarche. « Notre stratégie de développement de contenus témoigne de notre volonté de produire des œuvres originales adaptées aux spécificités locales, avec l’ambition de séduire les spectateurs du monde entier. » Parmi les premiers projets à rejoindre l’offre, on retrouve trois séries originales.

Oussekine (Star)

Sur Star, il sera possible de découvrir Oussekine et se pencher sur les événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine. La série, centrée sur le combat de famille pour obtenir la justice, nous plongera dans les années année 80 et offrira une réflexion sur l’impact qu’a eu ce drame sur la société. La série, créée par Antoine Chevrollier (Baron Noir, le Bureau des légendes) sera écrite en collaboration avec Faïza Guène, Julien Lilti et Cédric Ido.

Parallèles (Disney+)

Ensuite, Disney nous offrira une incursion dans le genre avec une série fantastique, baptisée Parallèles. Elle suivra quatre adolescents dont les vies vont être bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont devoir tout faire pour revenir en arrière. L’écriture sera assurée par Quoc Dang Tran (Marianne) et Anastasia Heinzl.

Week-end Family (Disney+)

Une famille recomposée se retrouve chaque week-end. Mais lorsque le père de famille présente sa nouvelle compagne, les choses vont changer. Produite par Éléphant, cette comédie familiale en 8 épisodes de 26 minutes est créée par Baptiste Filleul. À l’écriture, on retrouve Geraldine de Margerie et Nour Ben Salem.

Soprano à la vie, à la mort (Star)

La série en six épisodes va nous plonger dans le quotidien du rappeur et de ses trois acolytes. De ses premiers pas dans les quartiers Nord de Marseille à la préparation de son nouvel album jusqu’à la tournée des stades à l’été 2022, c’est aussi l’histoire de la France et du rap qui est racontée à travers le destin du chanteur.

Reste à savoir désormais quand ces nouvelles séries arriveront sur la plateforme. Lors de la conférence, les équipes de Disney+ n’ont pas précisé de date de sortie et annoncé que pour certaines, le tournage venait d’être lancé. D’autres en revanche sont encore en phase d’écriture et de casting. En attendant, il sera possible de découvrir la nouvelle destination de Disney+, Star. Disponible dès le 23 février prochain, elle permet de profiter d’une sélection de contenus plus matures, pour deux euros de plus par mois. Une hausse de tarif qu’il sera néanmoins possible de repousser grâce à cette petite astuce. À noter aussi que Disney a noué des liens avec des distributeurs et producteurs français pour ajouter quelques films et séries à son catalogue. On retrouvera par exemple Fais pas çi, fais pas ça ou encore The Artist.