Nintendo Switch : le lancement de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury bat des records !

C’est aussi la sortie de jeu la plus vendue de 2021 et le troisième plus gros lancement de jeu Mario sur la console. Autant dire que ce titre était très attendu par les joueurs !

Super Mario 3D World était déjà sorti en 2013 sur la console Nintendo Wii U et avait déjà été un succès. La version Nintendo Switch qui est sortie vendredi reprend le jeu original mais avec une aventure en plus, intitulée Bowser’s Fury. Ce lundi, il a été révélé que le jeu avait pris la tête du classement des jeux les plus vendus au Royaume-Uni. Le lancement du jeu a même été presque triplé (+ 180%) par rapport à sa version Wii U. C’est en fait le troisième plus gros lancement de jeu Mario sur la Nintendo Switch, juste derrière Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars, sortis respectivement en 2017 et en 2020. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury devient par la même occasion la sortie la plus vendue de l’année pour l’instant.

De manière générale, les jeux Mario se débrouillent très bien comme en témoignent les sept jeux qui se sont hissés dans le top 20 des ventes. Le jeu Mario Kart 8 Deluxe est à la 5ème place, Super Mario 3D All-Stars est à la 12ème place, Super Mario Odyssey est 14ème, New Super Mario Bros U Deluxe est 16ème, puis viennent Super Mario Party et Luigi’s Mansion 3 à la 18ème et 19ème places respectivement. Depuis ses débuts dans les années 1980s, la franchise Mario n’a cessé d’attirer les joueurs du monde entier et il semblerait qu’avec le succès de la Nintendo Switch, les jeux du monde de Mario prennent d’autant plus leur envol.

En termes de nouveau jeu entrant dans le classement, Little Nightmares 2 a réalisé une belle performance. Le jeu de Bandai Namco se place à la 7ème place du classement, avec plus de ventes sur PS4 (43%) que sur Switch (37%) ou Xbox One (18%). A noter tout de même que ces chiffres ne prennent pas en compte les ventes digitales mais seulement les ventes de jeux physiques.