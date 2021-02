Covid- 19 : une entreprise française vend des masques tueurs de virus

Science Par Julie Hay le 17 février 2021 à 15h00

La société BioSerenity a développé, en partenariat avec le CHU de Lille, l’Inserm et le CNRS, un masque capable de bloquer et tuer les virus. Il sera proposé en deux versions, FFP2 et chirurgicale, et sera efficace face aux différents variants du coronavirus