Cruella : première bande-annonce pour le film avec Emma Stone

Disney va nous plonger dans le monde de Cruella D’Enfer. À quelques mois de sa sortie, le long-métrage de Craig Gillespie s’offre une première bande-annonce et c’est forcément déjanté. On y voit pour la première fois Emma Stone, dans le rôle du personnage principal, et Emma Thompson dans celui de la baronne.

Après avoir consacré deux long-métrage à Maléfique, Disney va une nouvelle fois piocher dans son répertoire d’animation pour mettre à l’honneur un antagoniste. Le choix de la firme s’est porté sur Cruella, la tueuse de dalmatien du dessin animé sorti en 1961. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle est au cœur d’un long-métrage en prise de vues réelles, puisque Glenn Glose l’avait déjà incarnée dans le film de Stephen Herek en 1997. Cette fois-ci, Disney a recruté Emma Stone pour le rôle-titre. L’actrice oscarisée pour sa performance dans La La Land, donnera la réplique à une autre pointure du 7e art : Emma Thompson. On retrouvera aussi Paul Walter Hauser, récemment à l’affiche de Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood, et Joel Fry que l’on a aperçu dans Yesterday. Derrière la caméra, Disney a aussi recruté du lourd puisque c’est Craig Gillespie (The Finest Hours) qui œuvrera en tant que réalisateur. Enfin, au scénario, on retrouvera Tony McNamara (La Favorite), Steve Zissis (The Comey Rule), Kelly Marcel (Venom) et Jez Butterworth (Man 66).

Une plongée aux origines du mal

À l’instar de Maléfique, ce nouveau long-métrage nous offrira une plongée dans les jeunes années de Cruella d’Enfer. L’aventure s’annonce déjantée, cruelle et donc à l’image du personnage . Côté intrigue, la bande-annonce n’en dévoile pas beaucoup plus, il faudra sans doute attendre le synopsis officiel pour en savoir plus. Sur YouTube, Disney annonce déjà qu’un nouveau trailer sera diffusé prochainement. En attendant, il est possible de voir ou revoir les différents films de la saga sur Disney+, histoire de se remettre dans le bain. Sinon, rendez-vous le 26 mai prochain dans les salles obscures françaises pour découvrir Emma Stone sous les traits de la « cruelle diablesse ».