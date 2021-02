Disney+ : une série pour patienter avant Falcon and The Winter Soldier

Marvel ne nous laissera pas de répit sur Disney+. Entre la fin de WandaVision et le début de Falcon and The Winter Soldier, la plateforme diffusera Marvel Studios : Rassemblement. La série nous plongera dans les coulisses des films et séries du MCU et c’est le making-of de WandaVision qui sera à l’honneur.

Une toute petite semaine, c’est ce qui sépare le lancement de Falcon and The Winter Soldier et la fin de WandaVision. 7 petits jours que la plateforme va mettre à profit en diffusant le premier épisode de sa nouvelle série estampillée Marvel. Baptisée Rassemblement, elle nous plongera dans les coulisses des séries et films de la franchise. Le premier épisode sera consacré au making-of du WandaVision et sera disponible en streaming dès le 12 mars prochain. Une belle manière de nous faire patienter jusqu’à la prochaine série du MCU. Pour l’instant, Disney+ ne donne en revanche pas la date de diffusion du reste du programme. On peut néanmoins imaginer qu’un chapitre consacré à Falcon and The Winter Soldier sera diffusé à la fin de la première saison, en avril donc. Reste à voir si Black Widow, prévu en salle le 5 mai prochain, aura droit au même traitement. On pourrait aussi s’attendre à découvrir les making-of des anciennes productions de la firme aux grandes oreilles comme les Avengers et autres films Marvel. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Disney+ s’intéresse aux coulisses de ses long-métrages et séries puisqu’elle avait déjà dévoilé une série consacrée à The Mandalorian de Jon Favreau.

10 séries Marvel dans les prochaines années

En plus de WandaVision et Falcon and The Winter Soldier, Marvel prévoit dix productions sérielles pour sa plateforme. On retrouvera par exemple Loki, dès le mois de mai prochain. Des séries consacrées à War Machine, She Hulk et Hawkeye seront aussi au programme. Ce sont autant de production que Disney+ pourra mettre à profit dans Marvel Studios : Rassemblement. Reste à voir désormais si chacune de ses séries Marvel trouvera son public. Visiblement, WandaVision a su convaincre de nombreux spectateurs, puisqu’elle serait devenue la série la plus populaire au monde selon Parrot Analytics.