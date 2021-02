Star Wars : Hasbro ne vendra plus de figurines à l’effigie de Gina Carano

Suite au renvoi de l’actrice, Hasbro va cesser la fabrication des figurines Cara Dune. Selon The Hollywood Reporter, Disney envisagerait de remplacer Gina Carano pour ses prochaines productions Star Wars.

La semaine dernière, Disney renvoyait sans cérémonie Gina Carano. L’actrice, qui incarne Cara Dune dans la série The Mandalorian, s’était fendue d’un post sur Instagram « dénigrant les gens sur la base leur identité culturelle et religieuse » expliquait LucasFilm dans un communiqué. Une décision qui impactera évidemment la prochaine saison de The Mandalorian, mais pas seulement. Dans la licence Star Wars, et plus globalement dans les productions Disney, les objets dérivés prennent une place très importante. La décision de se passer de Gina Carano pour la saga Star Wars force donc Hasbro à stopper la production des jouets et figurines à l’effigie du personnage qu’elle incarne dans la série. Selon The Hollywood Reporter, le détaillant BigBadToyStore a été contraint d’annuler les précommandes d’articles Cara Dune, car les stocks ne seront pas renfloués. Si, pour le moment, Hasbro ne s’est pas exprimé sur le sujet, ce n’est pas vraiment surprenant de la part de Disney.

La série Rangers of the New Republic repensée ?

Si le divorce entre Lucasfilm et Gina Carano est prononcé, l’avenir de son personnage dans The Mandalorian reste incertain. Selon The Hollywood Reporter, Disney travaillerait déjà au recast du rôle pour la troisième saison de la série de Jon Favreau. Le média américain précise que l’importance du personnage dans le scénario a motivé Disney à ne pas l’enterrer pour de bon. Il faut dire qu’elle était aussi annoncée comme personnage central dans Rangers of The New Republic. La série spin-off sera sans doute repensée pour intégrer au mieux la nouvelle interprète du protagoniste. Reste désormais à voir sur qui le choix de Disney et Lucasfilm va se porter. On devrait rapidement en savoir plus puisque le tournage de la saison 3 de The Mandalorian sera lancé en avril prochain, pour une diffusion en 2021 sur la plateforme Disney+. Affaire à suivre.