Epic Games porte plainte contre Apple en Europe

Après avoir attaqué la Pomme aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, c’est cette fois en Europe que l’éditeur vidéoludique a déposé une plainte antitrust.

La guerre entre Fortnite et la Pomme s’intensifie, et atteint même l’Europe. Le studio créateur de Fortnite a cette fois déposé une plainte antitrust contre la Pomme auprès de la Commission européenne. Des poursuites similaires à celle déjà déposée un peu plus tôt aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et qui dénoncent les “restrictions anticoncurrentielles » de l’entreprise américaine, rapporte Tim Sweeney, le PDG et fondateur d’Epic dans un récent communiqué : “Les consommateurs ont le droit d’installer des applications à partir des sources de leur choix et les développeurs ont le droit de rivaliser sur un marché équitable. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne permettrons pas à Apple d’utiliser sa position dominante sur la plateforme pour contrôler ce qui devrait être un terrain de jeu numérique équitable”.

“Ce qui est en jeu ici est l’avenir même des plateformes mobiles” — Communiqué Epic Games

30% qui passent mal

En cause dans cette guerre ouverte opposant Epic à Apple, les commissions (30% du prix total) jugées abusives appliquées par la marque à la Pomme sur l’ensemble des transactions réalisées depuis son écosystème. L’année dernière, le studio avait tenté de contourner la politique de Tim Cook, en proposant aux joueurs de payer leurs achats in-app depuis son propre launcher. Un arrangement qui n’a pas du tout plu à la Pomme, qui répliquait en bannissant sans ménagement Epic de ses stores en ligne. Alors qu’un procès prévu en mai prochain opposera déjà les deux partis aux États-Unis, et qu’un projet de loi antitrust vient d’être déposé par Epic Games et la Coalition for App Fairness dans l’État du Dakota du Nord, c’est donc aussi en Europe que se joueront les prochaines hostilités entre les deux noms de l’industrie.