Ford : vers le tout-électrique en Europe d’ici 2030

Ford vient d’annoncer un investissement d’un milliard de dollars dans son usine allemande de Cologne afin d’accélérer drastiquement sa transition vers le tout-électrique.

Ce mercredi, le géant américain mondial de l’automobile vient d’annoncer un investissement titanesque d’un milliard de dollars insufflé en Allemagne. Objectif : passer tous ses véhicules à l’électrique en Europe d’ici 2030. Ford « s’engage à ce que, d’ici mi-2026, 100 % de l’offre de voitures de Ford en Europe soit électrifiée — hybride ou tout-électrique — et entièrement électrique d’ici 2030 » explique-t-elle dans un communiqué. L’investissement d’un milliard de dollars sera quant à lui essentiellement destiné à « moderniser l’usine de Cologne, en Allemagne », afin d’accélérer le passage au vert des véhicules de la marque sur le vieux continent.

Le passage au « tout-électrique » se fera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la firme américaine devrait commencer par électrifier tous ses modèles vendus en Europe. L’usine allemande permettra justement de transformer « les opérations d’assemblage de véhicules existantes en un centre d’électrification pour la fabrication de véhicules électriques, la première installation de ce type de Ford en Europe. »

Si Ford redouble d’efforts dans la bataille de l’électrique, c’est probablement en raison du succès croissant de son plus grand rival sur le secteur, Tesla, qui fait les choux gras de l’actualité très fréquemment. D’autres concurrents sont également dans la course, comme le groupe allemand Volkswagen, qui compte justement sur 70 nouveaux modèles 100% électriques d’ici 2030 avec l’ambition de détrôner la firme américaine dirigée par Elon Musk. General Motors, également, a récemment dévoilé ses plans sur le marché de l’électrique. Il ne manquait donc plus que l’iconique constructeur américain pour accélérer cette transition inévitable pour l’automobile dans le monde.