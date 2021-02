Twitter : les messages privés vocaux testés dans de nouveaux pays

Les messages vocaux sont un incontournable de plusieurs messageries instantanées. Twitter s’y intéresse de plus en plus.

Twitter continue ses expérimentations. Après s’être essayé au format Stories avec les Fleets, le réseau social s’intéresse de plus en plus aux messages vocaux. Twitter a en effet étendu ses tests sur une fonction permettant d’enregistrer et d’envoyer en DM des messages vocaux de 140 secondes. Ces tests se déroulent désormais dans trois pays : le Brésil, le Japon mais aussi l’Inde.

Une bonne idée ? Tout est affaire de goût. Ceux qui ne supportent pas les messages sur répondeur n’apprécient pas toujours ces notes vocales que l’on ne peut pas consulter discrètement pendant une réunion. Ces messages peuvent même devenir franchement agaçants pour peu que votre interlocuteur perde le fil de sa pensée et parte dans d’interminables digressions.

🎤test,🎤test: Starting today, you'll be able to record and send voice messages in DMs 😉 Here’s how👇 PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof — Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021

S’ils rencontrent un franc succès sur Whatsapp et cie, ce n’est cependant pas par hasard. Les messages vocaux sont en effet bien plus simples à consulter que ceux laissés sur un répondeur et ils ont plusieurs avantages. «On retrouve la richesse de la tonalité, la subtilité des expressions de la voix, sans avoir besoin de mobiliser une dizaine d’émojis. Un avantage de précision dans la manière de délivrer un message», rappelle ainsi au journal Le Temps, Olivier Glassey, chercheur en linguistique à l’Université de Lausanne.

La fonctionnalité mise en place par Twitter semble très simple d’utilisation. Dans le tweet envoyé par Twitter India, on voit qu’il suffit de cliquer sur l’icône à droite de la barre de texte pour lancer l’enregistrement d’un message vocal. Reste à voir si cette option séduira le public et sera déployée plus largement par la suite.