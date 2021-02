YouTube veut mieux rémunérer ses créateurs avec l’outil “Applause”

La plateforme, souvent pointée du doigt pour la mauvaise rémunération de ses créateurs de contenu, vient de déployer un nouvel outil, baptisé “Applause”.

À moins de faire partie des plus gros créateurs de contenu mondiaux sur YouTube, très peu de vidéastes parviennent à tirer un revenu conséquent de leur activité sur la plateforme de Google. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les YouTubeurs multiplier les partenariats sponsorisés, quand ils ne décident pas directement de passer par des plateformes de don parallèles comme Utip ou Tipee. Pour tenter d’apporter de nouvelles mannes financières aux créateurs de contenus, tout en s’octroyant une petite commission au passage, YouTube vient ainsi d’officialiser le lancement de l’outil Applause.

Comment ça marche ?

Pour offrir des Applause à son YouTubeur préféré, il faudra au préalable passer à la caisse. Sur la page officielle dédiée à ce nouveau service, aucun prix n’est mentionné, ce dernier variant en fonction du pays d’origine de l’internaute et du contenu choisi. Une fois vos Applause achetés, il sera ensuite possible de les offrir à un créateur de contenu. Comme sur TikTok avec ses Coins, le don prendra la forme d’une animation qui viendra se superposer à la vidéo, et qui rémunérera directement son propriétaire.

Dans un communiqué officiel présenté sur le blog de la plateforme, on apprend ainsi que cette nouvelle fonctionnalité sera basée sur le même principe que les Super Chat et les Super Stickers, qui permettent aux viewers de rémunérer les vidéastes lorsqu’ils sont en live. À la différence près que les Applause concerneront l’ensemble des vidéos. Concrètement, il sera possible à l’avenir de faire un don ponctuel en regardant une vidéo. L’outil est actuellement en phase de test, et devrait être déployé “plus tard cette année”. Selon YouTube, il devrait ainsi permettre “d’ouvrir de nouvelles opportunités de monétisation pour les créateurs”, tout en offrant aux internautes la possibilité de “montrer leur soutien à leurs chaînes YouTube préférées ».