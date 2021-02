Youtube va lancer sa fonctionnalité pour concurrencer TikTok

En mars prochain, Youtube lancera la version bêta de Shorts, une fonctionnalité imaginée par la plateforme vidéo pour concurrencer le géant du secteur, TikTok. Les États-Unis seront parmi les premiers à pouvoir en profiter.

L’arrivée de TikTok dans le panorama des applications de divertissement n’est pas vraiment du goût des leaders du secteur. Si pour une certaine génération Youtube fait désormais office d’antiquité, la plateforme n’a pas dit son dernier mot pour autant. Dans l’optique de concurrencer l’application détenue par ByteDance, la firme de Mountain View s’apprête à lancer Shorts, une fonctionnalité consacrée au partage de très courtes vidéos (15 secondes). Le déploiement sera progressif et la version bêta débarquera aux États-Unis dès le mois de mars. Elle était déjà disponible en Inde et visiblement, le succès est au rendez-vous. Dans un communiqué publié sur son blog, Youtube explique que le lecteur Youtube Shorts enregistre déjà plus de 3,5 milliards de vues. Elle précise que depuis le début du mois de décembre, le nombre de chaînes indiennes utilisant les outils de créations de Youtube Shorts a triplé.

C’est quoi Youtube Shorts ?

S’il ne s’agit pas d’une application dédiée, la plateforme Youtube Shorts sera assez indépendante du reste de l’interface. Pour les spectateurs, il s’agira d’un onglet dédié aux formats plus courts et qui, à la manière de TikTok, servira à visionner des vidéos de danse, des sketchs courts et même des tutos. Pour les créateurs de contenus, elle sera accessible directement depuis le smartphone et permettra de monter et créer des vidéos sans avoir à passer par un logiciel tiers, comme c’est le cas actuellement. Le but est bien évidemment d’attirer de nouveaux créateurs et de faciliter le processus de création. Reste une interrogation, celle de savoir quelle forme les vidéos prendront. En effet, les contenus les plus populaires sur TikTok sont basés sur des extraits musicaux qui sont repris pour des challenges et des danses. Sur Youtube, cela devrait être plus compliqué. Pour rappel, la politique de la plateforme empêche la monétisation de contenus à partir du moment où des musiques soumises aux droits d’auteurs sont utilisées. Sur ce point, Youtube annonce qu’une libraire est à disposition des utilisateurs, mais impossible pour le moment de savoir s’il s’agit de musiques libres de droits. Côté monétisation aussi, Youtube n’explique pas si ce genre de contenu rapportera aux différents créateurs où s’ils serviront de vitrine pour leur chaîne. Affaire à suivre donc. Shorts devrait être déployée dans les prochains mois à l’international, on attendra donc qu’elle arrive dans nos vertes contrées pour en avoir le cœur net.