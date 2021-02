Call of Duty : toutes les nouveautés de la saison 2 de Cold War et Warzone !

De nouvelles armes, de nouvelles cartes et surtout un environnement bien plus exotique et chaud que Verdansk vous attendent dans la nouvelle saison de Black Ops Cold War et Warzone.

La Saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War et de Warzone se termine bientôt, après plus de deux mois d’existence. Alors qu’elle arrive le 24 février prochain, la saison 2 a d’ores et déjà été annoncé et son contenu dévoilé. La plus grande annonce a été le changement drastique qui va s’opérer dans le battle royale et le multijoueur, qui nous emmène de la Russie au Laos. En effet, Warzone va laisser le froid de Verdansk derrière lui pour laisser place à la chaleur de la jungle du Laos dans une map complètement originale. Peu de détails ont été partagés sur cette nouvelle map et on en saura sûrement plus un peu plus tard. Sur la map Verdansk, de nouveaux points d’intérêts ont été ajoutés, comme au port de Verdansk où un bateau transportant une marchandise dangereuse a été identifié. Un nouveau mode Exfiltration sera également ajouté en saison, et le mode Résurgence extrême, portant le nombre de joueurs à 90 sur Rebirth Island, sera quant à lui disponible dès la semaine de lancement.

Les nouveautés Black Ops Cold War

En ce qui concerne Black Ops Cold War, de nouvelles cartes multijoueur vont également arriver, telles que la carte Apocalypse, pour des combats en 6v6 et qui reprend l’univers tropical du Laos, la carte Golova dans un petit village de Russie, la carte Miami Strike pour le mode 6v6 également et la carte Mansion qui sera réservée au mode de jeu Gunfight. Puis, deux nouveaux modes de jeux vont également débarquer, dont un qui est très apprécié des joueurs. Il s’agit des modes Jeu d’armes et Collecte. Quatre nouveaux opérateurs arriveront pendant la saison, à savoir Naga, l’homme masqué dans le trailer, Samantha Maxis, que vous avez déjà vu dans Firebase Z, Terrell Wolf, un chasseur venu de Louisiane, et Karla Rivas qui a grandi au Nicaragua. Il y aura également six nouvelles armes, dont la FARA 83 et la LC10 qui arriveront lors de la semaine de lancement.

Pour le mode Zombie, la suite de l’histoire de l’Ether Noir continue avec Contagion qui « transporte les agents de Requiem au cœur de la Russie, où ils devront faire face aux plus grands défis jamais rencontrés jusqu’à maintenant pour survivre ». Il est précisé que c’est une expérience Zombie à grande échelle et d’autres informations plus claires devraient être transmises par Treyarch très bientôt.