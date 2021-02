Oculus Quest 2 : bientôt un taux de rafraîchissement à 120Hz ?

Avec une fréquence actuelle de 90HZ, l’Oculus Quest pourrait voir sa fréquence augmenter à 120Hz. De plus, le multi-comptes et le partage d’applications sont désormais disponibles.

Il se pourrait que, dans une prochaine mise à jour, l’Oculus Quest 2 puisse avoir droit à un taux de rafraîchissement de 120Hz. Actuellement la valeur par défaut est de 90Hz. L’information n’a pas été complètement confirmée par Facebook, mais lors d’une session de questions réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, le vice-président de Facebook Reality Labs, a presque donné la réponse que tout le monde attendait. À la question de savoir si l’Oculus Quest 2 allait bientôt avoir droit à une mise à jour avec l’augmentation du taux de rafraîchissement à 120Hz, il a répondu avec un simple « pouce en l’air ». Une réponse subtile mais qui veut tout dire. Avec une fréquence de 120Hz, le casque de réalité virtuelle Quest 2 pourrait bien rivaliser avec le Valve Index, d’autant plus qu’il a déjà une meilleure résolution par œil. Un taux de fréquence plus élevé permettrait à la réalité virtuelle d’être plus fluide et donc plus immersive, ce qui est bien le but d’un casque de ce type.

D’un autre côté, Facebook est également en train de déployer le multi-comptes et le partage d’applications sur ses appareils Oculus Quest 2. On vous en avait parlé le mois dernier, et cette fonctionnalité débarque enfin. Elle est pour le moment disponible uniquement sur le Quest 2, et sera déployée plus tard sur tous les appareils Oculus Quest. Pour rappel, cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer plusieurs comptes secondaires sur un seul et même appareil Quest 2, permettant ainsi à l’utilisateur principal de partager ses jeux avec les autres utilisateurs enregistrés sur l’appareil, mais aussi d’avoir accès à des parties individuelles. Chaque utilisateur aura sa propre progression et ses propres succès.