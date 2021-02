L’émoji 😂 est ringard

Dis moi quel Ă©moji tu utilises, je te dirais quel Ăąge tu as. Ceux qui partagent l’Ă©moji 😂 doivent savoir qu’il n’est plus du tout Ă la mode, il est mĂȘme considĂ©rĂ© comme ringard par les plus jeunes !

Le verdict des internautes d’une vingtaine d’annĂ©es (la gĂ©nĂ©ration Z) est cruel. L’Ă©moji 😂 (pleure de rire) est complĂštement ringard, Ă en croire cet article de CNN. Et ceux qui le partagent, notamment les Millenials, sont des « vieux » ! « J’ai arrĂȘtĂ© de l’utiliser il y a un moment », raconte Walid Mohammed, 21 ans, « parce que je voyais des gens plus anciens s’en servir, comme ma mĂšre, et mes frĂšres et sƓurs plus ĂągĂ©s ».

La génération Z aux commandes

Pour remplacer l’Ă©moticĂŽne « pleure de rire », la gĂ©nĂ©ration Z se sert surtout de l’Ă©moji 💀 (tĂȘte de mort) pour signifier qu’on est « mort de rire ». Autre alternative, l’Ă©moji 😭 (visage en pleurs), plus dramatique et qui porte en lui plus d’Ă©motions extrĂȘmes. Ou encore tout simplement le mot « lol ». Les plus jeunes Ă©vitent Ă©galement d’utiliser đŸ€Ł (visage qui roule par terre en rigolant), qui n’est plus du tout Ă la mode.

Ces Ă©mojis n’ont pourtant pas dit leur dernier mot. D’aprĂšs Emojitracker, 😂 est l’Ă©moji le plus utilisĂ© sur Twitter. Il fait aussi partie de la liste des Ă©mojis les plus utilisĂ©s de l’an dernier, d’aprĂšs Emojipedia. Mais ce dernier est victime de son succĂšs et comme l’explique la linguiste Gretchen McCulloch, Ă force de l’utiliser pendant des annĂ©es et des annĂ©es, l’image a perdu du sens.

C’est la raison pour laquelle la gĂ©nĂ©ration Z s’est trouvĂ©e de nouveaux Ă©mojis pour souligner leur Ă©tat d’esprit. Par ailleurs, les utilisateurs plus vieux ont tendance Ă partager des Ă©mojis au sens littĂ©ral, tandis que les plus jeunes, nĂ©s avec les rĂ©seaux sociaux, font preuve de davantage de second voire de troisiĂšme degrĂ© dans leurs choix d’Ă©mojis đŸ€·.