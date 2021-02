Youtube : les espaces créateurs, comme à Paris, vont fermer

La pandémie aura accéléré la mise en place de la nouvelle stratégie de Youtube. Les YouTube Creators Spaces, de Paris, Rio, Londres, Berlin, New-York et Tokyo, ne rouvriront pas à l’avenir. Désormais, la plateforme va miser sur des événements ponctuels et des pop-up stores.

C’est la fin d’une ère pour Youtube. En 2015, la plateforme ouvrait son septième Youtube Space, dans la capitale française. La firme avait alors pour ambition d’offrir un espace aux créateurs de contenus, en leur donnant accès à du matériel et des plateaux de tournage. L’objectif était de les accompagner dans le processus de création. Mais un peu plus de 5 ans plus tard, la filiale de Google fait marche arrière et annonce la fermeture des différents lieux du genre dans le monde. Les Youtube Space de Tokyo, Rio, Londres, Berlin, New-York, Tokyo et Paris ne rouvriront pas leurs portes après la pandémie. La situation sanitaire aura accéléré la mise en place de la nouvelle stratégie de la plateforme vidéo, qui va désormais miser sur une nouvelle recette pour stimuler la création vidéo. Youtube lancera des événements ponctuels et des pop-up store à travers le monde.

Atteindre les créateurs du monde entier

Avec sa nouvelle stratégie, Youtube espère atteindre plus de créateurs. « Nous pensons vraiment qu’être plus flexible nous permettra d’atteindre plus de régions du monde » explique Youtube sur son blog. En 2021, elle lancera un programme virtuel de plusieurs semaines dans le cadre de son #YouTubeBlack Voices Fund. Elle continuera d’investir dans son programme NextUp pour les créateurs émergents. La plateforme organisera également des ateliers à distance et des événements, dès que la situation sanitaire le permettra. Elle précise « en un peu plus de 4 ans, nous avons organisé plus de 45 événements pop-up touchant plus de 15 000 créateurs et artistes… dans plus de 20 villes qui n’auraient normalement pas accès à un espace physique Youtube ». En 2020, le firme avait d’ailleurs lancé des workshop en Inde, en parallèle du lancement de Shorts, sa nouvelle fonctionnalité destinée à concurrencer TikTok. Elle avait aussi diffusé des séminaires pour aider les internautes à créer du contenu depuis chez eux, pendant le confinement. Reste à voir désormais si la politique de Google sera payante et si la plateforme réussira à rester aussi populaire.