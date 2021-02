Daft Punk : après 28 ans, c’est terminé

Les deux robots français viennent d’annoncer leur séparation dans une vidéo postée sur leur chaine YouTube, après 28 ans d’activité. Ils laissent derrière eux quatre albums studios, et des millions de fans à travers le monde.

Dans une vidéo baptisée « Epilogue » postée ce jour sur leur chaîne YouTube, les Daft Punk annoncent leur séparation. Dans la séquence d’une durée de presque huit minutes, on peut voir le célèbre duo casqué au beau milieu du désert du film Electroma de 2006. L’un des deux membres explose, avant que ne s’affiche un écran noir sur lequel on peut lire : 1993-2021.

Les rumeurs allaient pourtant bon train concernant la préparation d’un nouvel album, ou de nouvelles collaborations comme celles que le duo avait entrepris avec The Weeknd en 2016. Huit ans après leur dernier album — Random Access Memories — pour lequel le duo s’était même vu attribuer le Grammy Award du meilleur album de l’année en 2014, les Daft Punk se séparent. Si la vidéo peut laisser songeur, leur agent Kathryn Frazier a bel et bien confirmé auprès de Pitchfork la séparation du groupe formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

On n’a certes pas l’habitude de relayer l’actualité musicale sur le Journal du Geek, mais, avec de nombreux fans du groupe dans notre rédaction, et l’apport considérable de Daft Punk à la musique électronique et à la démocratisation de la technologie dans le monde de la musique, on se devait d’en parler. Et après tout, ce sont bien des robots, non ?