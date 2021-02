Huawei Mate X2 officiel : à quoi ressemble ce smartphone pliant ?

Au cours d’une conférence donnée en Chine, Huawei vient d’officialiser le successeur de son smartphone pliant. Voici le Huawei Mate X2, et il n’est pas sans nous rappeler la star du monde des pliables, le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

La marque fut l’une des premières à présenter son concept de smartphone pliant avec le Huawei Mate X, dévoilé quelques jours à peine après la présentation du Galaxy Fold de Samsung en 2019. C’est donc en toute logique qu’on attendait la seconde itération de l’appareil, maintenant que Samsung a pris les larges avec son Galaxy Z Fold 2, lancé en septembre dernier. Huawei vient ainsi de présenter son Mate X2, un smartphone toujours aussi impressionnant, mais qui n’est pas sans rappeler son concurrent coréen.

Contrairement à la première itération du Mate X, qui avait opté pour un unique écran pliant se repliant vers l’extérieur, Huawei change son fusil d’épaule et reprend le concept du smartphone de chez Samsung avec une dalle pliable interne et un second écran à l’extérieur. L’écran pliable mesure 8 pouces et affiche une définition de 2 480 x 2 200 pixels, tandis que l’écran avant mesure 6,45 pouces avec une définition de 2 700 x 1 160 pixels. Les deux profitent d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, et la dalle externe dispose d’un double poinçon en forme de pilule situé dans le coin supérieur gauche, tout comme sur le Huawei P40 Pro.

L’attirail photo se trouve à l’arrière, où l’on profite de quatre capteurs : un capteur RJJB principal de 50 M, un téléobjectif périscopique avec zoom optique x3 de 8 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro. À l’intérieur, on a droit à un Kirin 9000, accompagné d’une batterie de 4 500 mAh, et le smartphone peut être rechargé à la vitesse de 55W. Hélas, comme ses petits frères, le Huawei Mate X2 ne profite pas des services de Google, et disposera seulement des Huawei Mobile Services et de l’App Gallery pour télécharger des applications.

Cette conférence de présentation a eu lieu en Chine, et c’est donc fort logiquement que le smartphone pliant sera d’abord lancé dans ce pays. On retrouve trois coloris — bleue, blanc et rose — et le Huawei Mate X2 est vendu à partir de 17 999 yuans dans sa variante 256 Go, soit un peu moins de 2 300 euros. Pour l’heure, on ne sait pas si le smartphone sera lancé dans nos contrées.