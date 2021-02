WandaVision : qui est le nouveau personnage de l’épisode 7 ?

WandaVision vient de dévoiler l’un de ses plus gros mystères. Si la série nous réserve encore quelques surprises, l’étau se resserre à Westview. On vous présente plus en détail le personnage introduit dans l’épisode 7.

***Attention Spoilers***

Plus que deux petits épisodes avant de dire au revoir à WandaVision. À mesure que la conclusion de la première saison se rapproche, les scénaristes distillent doucement des éléments de réponse à nos questions. Si depuis le début Wanda était présentée comme l’antagoniste, l’épisode 7 confirme qu’elle n’est finalement pas la seule à contrôler le Hex. Lors d’une séquence musicale, on apprend qu’Agnès est bien plus qu’une simple voisine. Le personnage incarné par Kathryn Hahn est en fait une sorcière connue sous le nom d’Agatha Harkness. Si ce nom ne vous dit rien, c’est parce qu’il fait référence à un personnage des comics de la maison des idées. Imaginée par Stan Lee et Jack Kirby en 1970, Agatha Harkness est apparue pour la première fois dans Fantastic Four vol 1 #94. Elle était alors la gouvernante de Franklin Richards, fils de la femme invisible et Mr Fantastique. Cette sorcière est aussi directement liée à Wanda, puisque c’est elle qui lui enseignera plus tard les rudiments de la magie. Côté pouvoir, elle peut par exemple créer des illusions (comme le Hex) et voyager dans le plan astral. Elle a aussi des pouvoirs de téléportation.

Mais quel est son but ?

Si on sait désormais que c’est elle qui manipulait le couple WandaVision et l’intégralité de la ville de Westview, ses motivations restent encore inconnues. Il semblerait que contrairement au SWORD, qui est très intéressé par Vision, Agatha Harkness concentre ses efforts sur Wanda. Elle a notamment créé une nouvelle version de son frère Pietro, dans le but de la déstabiliser. Elle a aussi noué une relation de confiance avec la sorcière rouge, en la montant contre Monica Rambeau. C’est peut-être aussi elle qui a créé les jumeaux, même si la séquence musicale ne donne aucune information à ce sujet. Dans les comics, c’est à partir de l’énergie de Mephisto que Wanda a donné naissance à ses enfants. Les deux sorcières l’affronteront plus tard, avant qu’Agatha lui retire le souvenir de ses deux enfants disparus, fragments du pouvoir du puissant démon.

Bonus : Monica Rambeau devient Photon

Un autre personnage des comics a été introduit dans ce nouvel épisode. Si pour l’instant elle n’est pas nommée, Monica Rambeau semble se transformer progressivement en Photon. Le personnage créé en 1982 dans The Amazing Spider-Man est destiné à reprendre plus tard le rôle de Captain Marvel. Ses nouveaux pouvoirs lui permettront sans doute d’affronter Agatha Harkness ou même Mephisto, si ce dernier se décide à pointer le bout de son nez. Réponse sur Disney+, vendredi prochain. Petit rappel, c’est le dernier jour pour éviter la hausse du tarif de l’abonnement, grâce à cette petite astuce.