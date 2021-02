WhatsApp : ce qui arrivera si vous n’acceptez pas les nouvelles CGU

Depuis l’annonce de la nouvelle politique de WhatsApp en matière de traitement de données, l’application est au cœur d’une polémique. Longtemps promue comme une alternative plus sécurisée à Messenger, elle est aujourd’hui largement délaissée, au profit de Signal par exemple. Une situation que la filiale de Facebook tente de contre-balancer depuis plusieurs semaines. À coup de communiqués de presse et de post explicatifs, la messagerie cryptée donne plus de détails sur son changement de conditions générales d’utilisation. Sur son site, la firme annonce que les conversations resteront chiffrées de bout en bout, et que ni WhatsApp, ni Facebook ne pourront en lire le contenu. En revanche, les nouveaux outils déployés par la plateforme pour discuter avec des entreprises, ou acheter des produits, serviront à proposer une publicité plus ciblée à partir des informations de vos habitudes de consommation. Elle les partagera ensuite avec Facebook.

Nothing comes between you and your privacy. Messaging with a business is optional, and their chats are clearly labeled on the app. You are in control.

For more information, please read: https://t.co/55r1Qxv2Wi pic.twitter.com/HswXxRylHo

— WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021