Cette année, pandémie oblige, la BlizzCon 2021 était accessible entièrement en ligne, et surtout gratuitement, pour tous les fans de l’éditeur vidéoludique. L’occasion de faire plusieurs annonces, notamment à propos de Diablo IV, Diablo II Resurrected et World of Warcraft.

Jusqu’alors payante, la BlizzCon s’est illustrée cette année avec une édition 2021 100% digitale. Pandémie oblige, c’est en ligne que les fans ont pu découvrir l’ensemble des nouveautés officialisées ce week-end par l’éditeur vidéoludique.

Diablo mis à l’honneur

Ce n’était pas une surprise, la franchise Diablo a été largement évoquée pendant la BlizzCon 2021. Particulièrement attendu par les joueurs, il faudra pourtant prendre son mal en patience avant de pouvoir tester Diablo IV. Si Blizzard a confirmé que le nouvel opus de la licence ne sortirait pas en 2021, le studio a tout de même contenté son public, en officialisant sa quatrième classe de personnage jouable. La voleuse devient donc l’avant-dernier personnage jouable du jeu, après l’annonce du barbare, de la sorcière et du druide.

Concernant le revival Diablo II : Resurrected, autre titre très attendu des nostalgiques de la franchise, c’est une bande-annonce qui a été dévoilée. La version remastérisée du jeu culte permet d’ailleurs dès aujourd’hui de s’inscrire pour participer à l’Alpha technique.

World of Warcraft 9.1

S’il y a bien un jeu qui a su tirer son épingle du jeu pendant la pandémie et les confinements (hormi Animal Crossing New Horizons), c’est bien World of Warcraft. Le MMORPG a vu son nombre de joueurs fortement augmenter ces derniers mois, et a donc logiquement profité de la BlizzCon 2021 pour officialiser son patch 9.1 de Shadowlands. Baptisée “Les Chaînes de la Domination”, cette nouvelle grosse mise à jour offrira de nouveaux raids, de nouveaux donjons, ainsi que la possibilité de voler en Ombreterre. Pour les plus nostalgiques, la sortie de World of Warcraft : Burning Crusade Classic a également été confirmée par Blizzard. Il sera ainsi possible de jouer à la toute première extension du jeu, The Burning Crusade.

Nouvelle extension pour Hearthstone

Le jeu n’est pas dans une période particulièrement florissante, mais il semblerait que Blizzard ait tout de même prévu de faire parler de lui dans les mois à venir. Ainsi, les joueurs pourront bientôt découvrir Forged in the Barrens (Forgés dans les Tarrides en français), la nouvelle extension du jeu. Un nouveau mode de jeu RPG Hearthstone Mercenaries a également été officialisé, et devrait arriver plus tard dans l’année, tout comme une version classic du mode Battleground, qui permettra bientôt le retour d’anciennes cartes.

De la nostalgie en pagaille

En plus de présenter Diablo II : Resurrected et World of Warcraft : Burning Crusade Classic, Blizzard a visiblement tenu à faire vibrer la corde sensible de ses plus fidèles joueurs cette année. Pour fêter ses 30 ans, le studio de développement a ainsi présenté un pack baptisé Blizzard Arcade Collection, qui comprend les trois premiers jeux édités par Blizzard en version remastérisée. Les joueurs pourront ainsi (re)découvrir The Lost Vikings, Rock N’ Roll Racing et BlackThorne. D’ores et déjà disponible sur PC, Nintendo Switch PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X, cette collection spéciale est commercialisée à partir de 19,99€, et propose de nombreux bonus ingame sur l’ensemble des autres jeux de la licence.