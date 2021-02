La plateforme a décidément bien du mal à retenir ses utilisateurs depuis l’annonce de son changement de CGU, qui autorisera désormais le partage de données personnelles avec sa maison-mère Facebook.

Depuis l’annonce de son changement de conditions générales d’utilisation, WhatsApp a vu ses utilisateurs quitter le navire pour d’autres alternatives plus sécurisées, comme Signal par exemple, la plateforme préférée d’Elon Musk et Edward Snowden. Une situation plutôt compliquée pour l’entreprise, qui tente maladroitement de réagir en multipliant les coups de communication rassurants. Après avoir tenté de clarifier ses CGU sur Twitter, la plateforme avait plaidoyé via sa fonctionnalité Statut, afin de promettre à ses utilisateurs qu’elle ne serait jamais en mesure de lire les échanges privés entre deux contacts. Cette fois, c’est sur son blog que WhatsApp a publié un long article explicatif, destiné à apporter quelques précisions supplémentaires concernant son avenir proche.

Stopper la “désinformation”

Afin de mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair concernant sa nouvelle politique de confidentialité, WhatsApp a semble-t-il cette fois décidée de jouer la carte de la transparence et de la pédagogie. Concrètement, l’entreprise a à nouveau martelé que les conversations entre utilisateurs resteraient chiffrées de bout en bout, et que ni elle, ni sa maison-mère Facebook ne pourraient y avoir accès, de même que les conversations téléphoniques. Dans son changement de CGU, WhatsApp fait en réalité référence aux nouveaux outils déployés par la plateforme pour discuter avec des entreprises, ou acheter directement un produit. C’est uniquement via ce biais que la plateforme sera ainsi capable de récupérer des informations sur vos habitudes de consommation, et qu’elle pourra ensuite les partager avec Facebook pour “améliorer” le ciblage publicitaire.

WhatsApp attaque la concurrence

Bien décidée à ne pas se laisser enterrer aussi facilement, WhatsApp a également pris les armes, en attaquant au passage les applications concurrentes. À commencer par Telegram, qui a fait du cryptage des conversations son fer-de-lance… mais ne propose pas de chiffrement de bout en bout par défaut.