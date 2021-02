Coronavirus : les cinémas new-yorkais rouvrent après un an de fermeture

365 jours d’écrans noir, mais c’est bientôt fini. À New-York, les salles de cinéma pourront rouvrir dès le 5 mars prochain, mais en respectant une jauge fixée à 25 % de la capacité habituelle. Une bonne nouvelle pour Hollywood qui pourra désormais compter sur l’un de ses plus gros marchés pour faire recette.

Les salles obscures New-Yorkaise n’ont pas accueilli de spectateurs depuis mars 2020. La crise sanitaire aura poussé les cinémas à fermer leurs portes pendant presque 360 jours. Mais alors que la vaccination bat son plein sur le territoire, le ciel s’éclaircit pour le monde la culture. Le gouvernement de l’état de New York vient d’autoriser la réouverture de cinéma, dès le 5 mars prochain. Il ne faudra en revanche pas compter sur un retour à la normale puisqu’ils devront observer de strictes réglementations. La jauge maximale a été fixée à 25 % de la capacité habituelle et avec une limite de 50 spectateurs par salle. Les cinémas devront aussi investir dans des systèmes avancés de filtration de l’air, explique le gouverneur Cuomo. C’est néanmoins une bonne nouvelle pour l’industrie du cinéma qui devait jusqu’alors se passer de l’un de ses plus gros marchés. Il faut dire que le prix des tickets plus élevés que sur le reste du territoire et la densité de la population dans la grosse pomme pèsent lourd sur les recettes des films américains. Selon The verge, New-York et la Californie représente 21,5 %. Si New York semble désormais sur de bonnes voies, ce n’est pas le cas de Los Angeles. Les cinémas restent fermés pour le moment et aucune date de réouverture n’est encore envisagée.

Le retour des blockbusters dans les salles obscures ?

La pandémie mondiale aura lourdement impacté le calendrier des sorties. Alors que les cinémas du monde entier fermaient leurs portes, Hollywood a dû revoir ses plans et retarder la sortie de plusieurs longs-métrages. La réouverture des salles de New-York pourrait être synonyme d’un retour des blockbusters sur les écrans, aux États-Unis comme ailleurs. Si certains long-métrages ont finalement été diffusés sur des plateformes de SVOD, comme Mulan ou Soul, d’autres sont prévus pour le printemps prochain. Disney doit par exemple sortir Black Widow, prochain film du MCU. En France, il devrait sortir sur nos écrans le 5 mai prochain. Reste à voir désormais quand les cinémas français pourront ouvrir à nouveau. Pour le moment, le ministère de la Culture reste discret sur une potentielle réouverture dans les prochaines semaines. Le défi, en France comme ailleurs, sera aussi de gérer un planning très chargé des sorties. Si au printemps peu de films étaient prévus, la situation est bien différente aujourd’hui. Les exploitants redoutent un embouteillage des sorties en salle, tant du côté des films français qu’étrangers.