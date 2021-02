Spotify va tester les podcasts payants

Spotify va tester à partir du printemps un nouveau modèle d’abonnement payant sur les podcasts. L’outil, proposé via la plateforme Anchor, laisse les créateurs de contenus déterminer eux-mêmes le prix de l’abonnement et les avantages auxquels il donne droit.

Spotify avait un programme chargé en annonces ce lundi. Le poids lourd du streaming musical a révélé qu’il allait débarquer dans 85 nouveaux pays (notamment en Afrique et en Asie) et lancer aux Etats-Unis un abonnement “Hifi” offrant un son de meilleur qualité. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés que le groupe avait dans sa manche. Spotify a également confirmé qu’elle allait ouvrir sa plateforme aux podcasts payants.

Dès ce printemps, aux Etats-Unis, commencera la phase de bêta test de ce format. Celui-ci sera proposé via Anchor, le service de création et de diffusion de podcasts racheté par Spotify en 2019. Il permettra, dans un premier temps, aux créateurs et créatrices de podcast de proposer à leur auditoire de souscrire un abonnement payant à leur programme. Ce sont les podcasteurs eux-mêmes qui détermineront le prix de l’abonnement et les options exclusives auxquelles celui-ci donnera droit (contenus additionnels, programme sans pub, etc.). Anchor prendra une commission sur l’abonnement payant mais Spotify assure que la majorité des revenus reviendra aux créateurs de contenus.

La cofondateur d’Anchor, Michael Mignano, a précisé à Techcrunch que le groupe testerait peut-être aussi plus tard un modèle d’achats “à la carte”. Toujours au chapitre podcast, Spotify a annoncé un partenariat avec WordPress. Celui-ci a pour objectif d’aider les bloggeurs à transformer leurs publications en podcast, soit en les lisant eux-même à voix haute, soit via un outil de conversion automatique du texte en audio. La filiale Anchor a enfin révélé le lancement (en version bêta pour le moment) d’options qui devraient amener plus d’interactivité notamment des “sondages” et des formats “questions/réponses”.