Stadia : certains jeux ne peuvent plus être corrigés par manque de développeurs

C’est le cas de Journey to the Savage Planet, dont les développeurs ont été virés. Que cela présage-t-il pour l’avenir des jeux Stadia ?

Cela fait moins d’un mois que Google a annoncé fermer ses studios first-party Stadia Games and Entertaiment et les ennuis commencent déjà. Certains jeux sont sujets à des bugs qui ne peuvent visiblement plus être corrigés puisque tous les développeurs ont été licenciés. Cela n’a pas épargné les développeurs de chez Typhoon Studios, qui avait été racheté par Google en 2019, et qui est à l’origine du jeu Journey to the Savage Planet. Le jeu d’exploration spatiale est le titre le plus concerné par la situation : un bug important empêche les joueurs de lancer la partie puisque l’écran reste figé sur le menu principal. C’est un souci qui avait été identifié par un joueur juste un jour après l’annonce de Google. Le joueur, qui a fait part de son expérience à Google, a été redirigé vers 505 Games, qui devait vraisemblablement reprendre la main avec ce jeu. Cependant 505 Games a été très clair avec le joueur, personne ne peut corriger les bugs de Journey to the Savage Planet à part Google puisque c’est à l’entreprise qu’appartiennent les codes du jeu.

La situation de ce jeu est d’autant plus particulière qu’il a été intégré au catalogue le 1er février dernier, le même jour que l’annonce de Google. Il a rejoint le catalogue pour les abonnés Stadia Pro, actuellement facturé 9,99 euros par mois. C’est donc une grande déception pour ces abonnés qui n’avaient pas imaginé qu’avec leur abonnement, ils auraient pu être confronté à des bugs que Google est maintenant incapable de résoudre. Avec la mise en lumière de cette situation, beaucoup déplorent la qualité du service mis en place par Google, qui n’a visiblement pas assez réfléchi aux conséquences que la fermeture de Stadia Games aurait pu avoir sur l’expérience des joueurs. Depuis, le problème n’a toujours pas été réglé.