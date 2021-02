Apple : les futurs Airpods se serviraient des ultrasons pour se positionner

À l’avenir, les écouteurs sans-fil de la marque à la pomme pourraient utiliser les ultrasons pour s’assurer un bon positionnement dans l’oreille de leur utilisateur.

Les prochains Airpods pourraient être en mesure de détecter leur bon (ou leur mauvais) positionnement dans l’oreille. C’est du moins ce que laisse entendre ce nouveau brevet récemment accordé à la firme de Cupertino, et qui fait état d’un “capteur de proximité à ultrasons”. Concrètement, lorsque vous portez vos écouteurs sans-fil, la Pomme veut s’assurer que ces derniers sont correctement positionnés dans vos oreilles, sous peine de ne pas profiter d’un son optimal. Un projet qui rejoint l’objectif global de la marque, qui veut créer un écosystème complet, et surtout le plus intuitif possible.

“La qualité sonore perçue peut se détériorer si un écouteur intra-auriculaire n’est pas bien placé dans l’oreille d’un utilisateur” — Apple via son nouveau brevet

Prévenir l’utilisateur en cas de mauvais positionnement

Grâce à l’utilisation des ultrasons, les écouteurs pourraient ainsi estimer, via plusieurs paramètres, s’ils sont à même de délivrer une qualité audio satisfaisante. Si vous avez le malheur de mal positionner vos écouteurs AirPods, ces derniers pourraient donc se manifester, et vous inviter à les replacer correctement. On ignore encore comment ce nouvel outil pourrait se concrétiser, mais il y a fort à parier qu’Apple ait également prévu de modifier le son en fonction du bon positionnement des écouteurs, par exemple en coupant la musique lorsqu’un utilisateur enlève ses écouteurs pour prêter attention à son environnement. Si les écouteurs le propose déjà, l’utilisation des ultrasons pourra rendre la fonctionnalité plus efficace.

Créditée par Charles L Greenlee, déjà à l’origine d’un autre brevet similaire, précédemment émis pour le compte de la marque à la pomme, rien n’indique cependant que cette nouvelle fonctionnalité n’ait pour réelle vocation d’être utilisée par Apple dans les années à venir. Comme beaucoup d’autres, la marque multiplie les dépôts de brevets, mais tous n’entraînent pas forcément de nouveautés parmi les produits de la Pomme.