AirPods 3 : une image volée des prochains écouteurs d’Apple ?

Un site vient de partager une énigmatique photo d’AirPods et prétend qu’il s’agit de la troisième génération des écouteurs sans-fil d’Apple. Le lancement serait prévu au mois de mars.

Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs affluent concernant l’arrivée d’une nouvelle version des AirPods d’Apple. Si la seconde version lancée début 2019 n’apportaient pas de grands changements, si ce n’est l’apparition d’une nouvelle puce et de la recharge Qi du boîtier (en option), Apple aurait cette fois l’ambition de revoir le look de ses fameuses tiges blanches… en leur offrant le design des AirPods Pro. C’était déjà ce qu’affirmait une précédente fuite, mais aussi cette image plus récente, partagée par le site 52audio qui prétend qu’il s’agit bel et bien des futurs AirPods 3.

D’après 52audio, les AirPods 3 ressembleraient beaucoup aux AirPods Pro, mais ils n’en seraient pas non plus la copie conforme. Le boîtier serait plus petit que celui des AirPods Pro, et les écouteurs aussi, avec des tiges plus courtes. Aussi, ces écouteurs ne seraient pas de type intra-auriculaires, comme les AirPods Pro, mais viendraient directement se placer dans le creux de l’oreille. Apple prévoirait de lancer cette troisième itération de ses écouteurs sans fil dès le mois de mars.

Reste à voir si 52audio a visé juste, mais on note que cette image volée concorde avec les précédentes rumeurs à propos des AirPods 3, à savoir, un design pratiquement identique à celui des AirPods Pro, mais sans la réduction de bruit active et les embouts en silicone qui viennent s’enfoncer dans l’oreille. Même s’il convient de prendre cette fuite avec précaution, on peut tout de même lui accorder du crédit puisqu’en 2019, le même scénario s’était déjà produit. Quelques semaines avant le lancement des AirPods Pro, un leaker avait partagé une image un peu similaire qui dévoilait leur design à l’avance. Nous verrons d’ici quelques semaines si le scénario se répète avec cette image en fuite et cet hypothétique lancement d’AirPods 3 courant mars.