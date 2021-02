HP met la main sur HyperX, spécialiste des accessoires gaming

Hewlett-Packard vient d’officialiser le rachat d’HyperX, la division de Kingston dédiée aux périphériques pour joueurs. Au total, le géant américain a mis pas moins de 425 millions de dollars sur la table pour faire cette acquisition.

Les gamers qui nous lisent connaissent probablement le nom d’HyperX, l’un des constructeurs d’accessoires gaming les plus réputés au monde, filiale du géant de la RAM et des SSD, Kingston. On lui doit notamment de nombreux casques gaming, particulièrement réputés chez les joueurs, mais aussi des claviers, souris, microphones ou encore différents supports de stockage. L’activité de la marque a semble-t-elle intéressé Hewlett-Packard, qui vient de s’offrir HyperX pour la modique somme de 425 millions de dollars. Kingston conserve tout de même les activités de la marque liées aux périphériques de mémoire vive, notamment, mais tout l’attirail gaming d’HyperX part en direction du géant américain du PC. La finalisation de la transaction est attendue au deuxième trimestre 2021.

Ce rachat ne semble pas si étonnant, lorsqu’on voit les efforts réalisés par HP pour s’imposer sur le secteur du jeu vidéo ces dernières années. Ces efforts se sont notamment concrétisés par la gamme Omen, une marque de fabrique qui regroupe aussi bien des PC gaming que des périphériques pour les joueurs, comme des casques dotés de lumières LED, des claviers, ou encore des souris. On imagine donc que ces derniers seront probablement remplacés, à terme, par les accessoires d’HyperX, qui ont bien meilleure presse auprès du public visé. Pour l’heure, les tentatives d’HP avec sa marque Omen se sont en effet montrées plutôt mitigées, notamment face à des concurrents à la popularité croissante comme Razer ou encore Logitech. Ce rachat d’HyperX devrait certainement accélérer la croissance d’HP dans le secteur du jeu vidéo.