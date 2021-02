Cyberpunk 2077 : le patch de février devra attendre encore un mois

Depuis sa sortie en décembre 2020, Cyberpunk 2077 et son studio créateur CD Projekt Red enchaînent les coups durs et les mauvaises nouvelles. Alors que le jeu a été un désastre sur consoles old-gen, qu’une faille a été trouvée dans les mods et que le studio s’est fait pirater par une bande de hackers ayant vendu les codes sources de ses jeux sur le net, CD Projekt Red est maintenant contraint de reporter la mise à jour qui était prévue pour février.

Pourtant, lors d’un calendrier détaillé publié le mois dernier, CD Projekt s’était engagé à patcher les nombreux défauts du jeu sur les consoles PS4 et Xbox One, avec notamment la mise à jour 1.2 prévue pour ce mois-ci. Seulement voilà, entre temps, le studio s’est fait massivement pirater et les codes sources de Cyberpunk 2077, The Witcher 3 et Gwent, ainsi que des documents confidentiels relatifs à l’entreprise, ont été vendus sur le net, ce qui a profondément entaché le travail des développeurs. C’est pour cela que CD Projekt préfère décaler le déploiement de la mise à jour au mois de mars.

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3

