LG : WebOS va partir à l’assaut d’autres téléviseurs !

LG annonce qu’il va proposer son interface logicielle pour téléviseurs, WebOS, à d’autres constructeurs. Le constructeur se réserve néanmoins la dernière version du système d’exploitation, WebOS 6.0.

Si vous étiez tenté par un téléviseur LG en raison de WebOS, son système d’exploitation maison, vous feriez peut-être mieux d’attendre quelques mois. La firme coréenne vient en effet d’annoncer qu’elle compte proposer sa solution logicielle à d’autres constructeurs, via la plateforme « powered by webOS TV ». Particulièrement apprécié de ses utilisateurs, WebOS devrait donc piquer une tête chez quelques partenaires de la marque, dont, premièrement, des petits constructeurs comme RCA, Ayonz ou encore Konka.

Néanmoins, comme la marque l’a confirmé à nos confrères de The Verge, la toute dernière version de son interface — WebOS 6 — restera une exclusivité LG dans un premier temps. La version « powered by WebOS TV », proposée aux autres constructeurs, sera quant à elle basée sur WebOS 5.0. On note toutefois que la Magic Remote de LG — une fonction permettant d’utiliser sa télécommande telle une Wiimote — sera bien prise en charge par la version de WebOS destinée aux constructeurs tiers.

L’initiative de LG semble plutôt bien venue, alors qu’Android TV prend nettement l’ascendant sur téléviseurs, et que Tizen de Samsung continue de prendre de l’avance. Le système d’exploitation de LG a beau avoir de grandes qualités et proposer une interface sobre et plutôt complète, son magasin d’application reste bien vide quand on le compare au Play Store d’Android TV, notamment. Peut-être que cette généralisation de l’interface à d’autres modèles de téléviseurs autres que ceux de LG pousseront les développeurs à se pencher plus largement sur l’interface logicielle de la firme coréenne.