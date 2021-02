Amazon Prime : Kit Harington au casting de Modern Love saison 2

Il y a de l’amour dans l’air sur Amazon Prime Video. La plateforme vient d’annoncer le renouvellement de sa série Modern Love. Au casting, on retrouvera en autres Kit Harington (Game of Thrones) et Anna Paquin (True Blood).

On va bientôt pouvoir retrouver Modern Love. La série disponible sur Amazon Prime Video depuis la fin de l’année 2019 s’apprête à faire son grand retour. Une seconde saison toujours placée sous le signe de l’amour, mais avec un tout nouveau casting. Sur Twitter, la plateforme dévoile les acteurs qui incarneront les amoureux transis de cette nouvelle salve d’épisodes, et il y a du beau monde. On retrouvera notamment Kit Harington, qui s’était fait plutôt discret depuis la fin de Game of Thrones. L’acteur sera bien entouré puisqu’il sera rejoint par Nikki M. James (Brain Dead), Anna Paquin (True Blood) , Minnie Driver (Will Hunting), Garrett Hedlund (Tron : l’héritage), Isaac Powell (Just a body), Miranda Richardson (Sleepy Hollow) et Aparna Nancherla (Corporate). John Carney, réalisateur de New York Melody avec Keira Knightley et Mark Ruffalo, sera encore une fois à la direction de la série.

Modern Love est inspirée de la célèbre chronique du New York Times et s’intéresse à une histoire différente à chaque épisode. Avec la ville qui ne dort jamais en guise de décor, la série suit les destins de plusieurs amoureux dans une fresque touchante et drôle. Au casting de la première saison, on pouvait retrouver Anne Hathaway, une habituée du genre, mais aussi Dev Patel (Slumdog Millionnaire), Tina Fey (30 Rock), Andrew Scott (Sherlock) et Cristin Milioti. En attendant cette seconde saison, qui n’a pas encore de date de sortie officielle, vous pourrez vous replonger dans les premiers épisode sur Amazon Prime Vidéo. Et si vous souhaitez retrouver un peu de cette magie romantique et décalée, on ne saurait que trop vous recommander de regarder l’excellente Cristin Milioti dans la comédie Palm Springs, aussi disponible sur la plateforme.