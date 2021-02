Samsung officialise son Galaxy A32 5G

Bien décidée à rendre la 5G accessible à tous, Samsung vient de présenter son nouveau Galaxy A32 5G, compatible avec les nouvelles normes de réseau mobile.

En marge de ses modèles premium Galaxy S21, Samsung a officialisé cette semaine une nouvelle itération plus modeste de sa gamme phare. Le constructeur coréen a en effet présenté il y a quelques heures son nouveau Samsung Galaxy A32 5G. Un modèle au prix contenu, mais qui bénéficie de nombreuses fonctionnalités empruntées au haut de gamme, à commencer par sa compatibilité avec les nouvelles normes de réseau mobile 5G.

Équipé d’un écran Infinity-V HD+ de 6,5 pouces, ainsi que d’une puissante batterie de 5000 mAh, le A32 5G assure une autonomie longue durée, principalement pensée pour le visionnage de contenu multimédia sur mobile. En plus de sa large autonomie, le terminal embarque aussi une compatibilité avec la charge rapide filaire 15W, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales situé, non pas sous l’écran comme c’est devenu la norme pour bon nombre d’appareils de la marque, mais sur sa tranche.

Concernant son bloc photo, le Samsung Galaxy A32 5G reprend l’esthétique forte de la nouvelle gamme Galaxy, avec un quadruple module arrière polyvalent. On retrouve ainsi un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx, ainsi qu’un capteur de 2 Mpx destiné à parfaire le flou d’arrière-plan du mode portrait. Côté vidéo, pas de compromis, le A32 5G est capable de filmer en 4K.

Accessible dès aujourd’hui sur le site officiel de Samsung, et chez certains opérateurs proposant des offres de renouvellement anticipé. Le terminal se décline en quatre coloris (noir, blanc, bleu et violet), et s’affiche au prix contenu de 329€. De quoi prouver que la 5G n’est plus simplement l’apanage des smartphones hauts de gamme que l’on peut trouver sur le marché.