Nintendo va arrêter son service de réparation pour les 3DS au Japon

Après dix ans de bons et loyaux services, le service de réparation des Nintendo 3DS s’arrêtera à partir du 31 mars prochain au Japon. Pour beaucoup de joueurs, c’est la fin d’une époque.

Nintendo Japan l’a officialisé aujourd’hui via un communiqué de presse, rapporte le site de Kotaku. À partir du 31 mars prochain, l’entreprise nippone ne prendra plus en charge les réparations de ses consoles 3DS et 3DS XL. Lancée en février 2011 au Japon, soit il y a près de dix ans, jour pour jour, la console de poche a finalement dû laisser sa place à la Nintendo Switch, et à sa déclinaison Lite. Quelques mois seulement après l’annonce de l’arrêt définitif de la production des 3DS, cette décision n’est donc pas surprenante de la part de Big N, qui indique de son côté avoir de plus en plus de mal à trouver des pièces de rechange pour ses consoles. À noter que pour le moment, Nintendo Japan n’a pas encore annoncé l’arrêt de la prise en charge des modèles New 3DS, New 3DS XL, 2DS et 2DS XL. Après le 31 mars prochain, il devrait donc toujours être possible de faire réparer certains modèles de consoles. Il y a toutefois fort à parier que ce répit ne soit que temporaire.

Sortie en 2011, la Nintendo 3DS était une petite révolution technique à l’époque, puisqu’elle permettait de jouer aux jeux vidéo en 3D, et sans avoir à porter de lunettes. Une innovation qui tombait à pic, deux ans après la sortie d’Avatar de James Cameron et de l’essor du cinéma 3D. Le système n’était évidemment pas parfait, et avait d’ailleurs tendance à nous offrir des migraines insupportables après 30 minutes de jeu. Pour autant, il s’agissait là d’une belle promesse technique pour l’époque. Seulement une semaine après sa sortie en Europe, elle s’était d’ailleurs écoulée à près de 330 000 exemplaires.