Le producteur de Bloodborne Masaaki Yamagiwa quitte Sony

C’est une année mouvementée qui vient de se terminer pour Sony. Après un changement de direction il y a tout juste un an et la nomination de Nicolas Doucet à la tête du studio, l’entreprise avait dû faire face à de profondes restructurations de ses différents studios depuis avril 2020. Un peu plus tard, l’éditeur vidéoludique avait ensuite vu Keiichiro Toyama, le réalisateur de Silent Hill et Gravity Rush faire ses valises pour fonder son propre studio Bokeh Game, suivi de Kazunobu Sato et Junya Okura. En décembre 2020, c’était au tour de Teruyuki Toriyama, l’un des producteurs de Bloodborne d’annoncer officiellement son départ du studio.

2月末でSIE JAPAN Studioを離れることになりました。これまでありがとうございました。次の場所でもゲーム制作を頑張ります。

I’m leaving Sony Interactive Entertainment at the end of this month. I’m going to continue working hard on creating games. Many thanks to everyone! pic.twitter.com/WPpiLpCtoY

