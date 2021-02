Vidéos “Gongbang” : les étudiants se filment et se regardent réviser pour se motiver

La crise sanitaire force bon nombre de gens à travailler de chez eux. Pour se motiver et se sentir moins seuls, certains lancent en arrière-plan des “gongbang”, des vidéos d’étudiants qui se filment en train de réviser (tout habillés bien sûr).

Rien de tel pour rester concentré que de voir d’autres personnes travailler à côté de soi. Hélas, la pandémie de Covid-19 force bon nombre de gens, notamment les étudiants, à phosphorer chacun de leur côté. Comme d’habitude, internet a la solution à notre problème Et comme d’habitude, sa solution est un peu surprenante puisqu’elle prend la forme de vidéos d’étudiants qui se filment en train d’étudier, en silence, seuls chez eux. Selon The Guardian, ce type de vidéo aurait été lancé il y a quelques années déjà par des étudiants coréens désireux de montrer à leurs parents qu’ils travaillent sérieusement. Mais la crise sanitaire a donné un nouveau souffle à ce genre de vidéo baptisée “gongbang” (pour gongbu bangsong soit “révision diffusée” en coréen).

De nombreuses chaînes Youtube (The Man sitting next to me, Study vibes, On révise ensemble, etc.) proposent des tonnes de nouvelles vidéos chaque mois et enregistrent souvent des dizaines voire des centaines de milliers de vue. Il faut dire que les créateurs proposent des formats diversifiés. Fonds sonores variés (musique, feu de cheminée), révisions en direct, sessions de 1, 6 ou 12h, avec ou sans pause… il y en a pour tous les goûts.

“Avec le coronavirus, dans le monde entier, la plupart des gens travaillent seuls à la maison. Je pense que mes vidéos leur montrent qu’ils ne sont pas seuls”, confie le youtubeur Kim Dong-min interrogé par le média Vice. Ceux qui préféraient l’atmosphère plus animée des cafés à celle des salles d’étude pour travailler pourront, quant à eux, faire un tour sur imissmybar.com. Le site, remarquable de simplicité, permet de recréer l’ambiance sonore de n’importe quel bar en ajustant différentes pistes (bruit de machine à café, voix des clients, son de pluie sur la vitre, bruit de la circulation, etc.). Le résultat est vraiment réaliste. Mais on a tout de même hâte de voir rouvrir les cafés…