Spotify : des filtres pour classer votre titres préférés selon votre humeur

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité, qui vise à organiser les musiques likées sur votre compte. Selon votre humour ou un genre, Spotify va les répartir en plusieurs catégories. Pour le moment, seuls les pays anglophones peuvent en bénéficier.

Bonne nouvelle pour les serial liker sur Spotify ! Pour vous aider à naviguer parmi vos nombreux titres likés, la plateforme va lancer une fonction « mood filters ». Sur son blog, l’entreprise suédoise donne quelques précisions sur ce nouvel outil qui promet de nous faire gagner du temps. « Les chansons que vous aimez sur Spotify sont une collection de vous, couvrant tous les genres que vous avez appréciés et chaque humeur dans laquelle vous étiez. Avec cette nouvelle fonctionnalité, tous les auditeurs ayant au moins 30 titres dans leurs collections pourront filtrer leurs chansons préférées jusqu’à 15 catégories d’humeur et de genres personnalisées » Parmi ses différents filtres, on retrouvera par exemple Rap, Trap ou Folk mais aussi Chill (tranquille) ou Sad (triste). À noter que l’apparition de nouveaux titres dans votre sélection ajoutera aussi des filtres, tout comme la suppression en enlèvera. Ainsi, la personnalisation sera adaptée à vos goûts et humeurs du moment. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera possible de profiter des meilleures chansons de Céline Dion, en se concentrant sur ses balades mélancoliques par exemple.

Seulement pour les pays anglophones pour l’instant

Pour l’activer, rien de plus simple. Il suffira de se rendre directement dans l’onglet « titres likés » sur l’application. Ensuite, il suffira de sélectionner un ou plusieurs filtres pour que la magie opère. Si vous voulez revenir à un affichage classique, il faudra décocher à l’aide de la croix. La fonctionnalité va être déployée sur les applications des utilisateurs Premium et Free dans plusieurs pays anglophones. Ainsi, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud seront les premiers à pouvoir en bénéficier. Il y a fort à parier qu’elle arrivera ensuite dans nos vertes contrées.