Le futur processeur pour Mac d’Apple — généralement appelé M1X par les rumeurs — commence à faire parler de lui, et c’est prometteur.

Même si les critiques à leur propos ont été particulièrement élogieuses, les Mac M1 n’étaient pourtant qu’une première ébauche de ce que nous prépare Apple pour la suite. Le constructeur californien ayant fait la promesse de passer l’ensemble de ses modèles d’ordinateurs à des processeurs maison, les prochaines machines sur la liste promettent déjà d’énormes bonds de performances. En effet, les premiers Mac M1 incarnés par le Mac mini, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 ne sont que des machines d’entrée de gamme, et on s’attend donc à l’arrivée d’une nouvelle puce encore plus véloce dans des modèles plus premium, dont, sans doute, un iMac redessiné, ainsi que des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Justement, cette nouvelle puce, qui pourrait porter le nom d’Apple Silicon M1X, commence à faire parler d’elle. D’après les projections du site de benchmark CPU Monkey, le prochain processeur d’Apple pourrait battre de nouveaux records.

Des performances doublées par rapport au M1 ?

On s’attend à nouveau à une finesse de gravure de 5 nm et sa fréquence de 3,2 GHz — comme l’Apple M1 — mais on aurait une hausse significative en terme de cœurs. Là où le M1 ne dispose « que » de 8 coeurs, l’Apple M1X pourrait avoir droit à 12 cœurs, dont 8 cœurs hautes performances et 4 cœurs peu énergivore. Même constat du côté de la mémoire vive, qui commencerait à 16 Go et s’étalerait jusqu’à 32 Go, tandis que le M1 ne supporte que 8 à 16 Go de RAM. Du côté graphique, on pourrait avoir droit à des performances doublées par rapport au M1, avec 16 cœurs, 256 unités d’exécution, et 16 Go de mémoire. Néanmoins, cette puissance pratiquement doublée par rapport au M1 se payera du côté de la consommation énergétique, qui passerait de 15W à 35W sur cette éventuelle puce M1X.

Reste à savoir si ces prédictions se réaliseront lorsque Apple lèvera le voile sur de prochaines machines équipées de ses nouveaux processeurs maison. Cette année, on s’attend à plusieurs nouveaux Mac, à commencer par deux MacBook Pro : l’un de 14 pouces, et l’autre de 16 pouces. Ces deux machines pourraient abandonner la Touch Bar, faire revenir certains anciens ports comme celui pour carte SD, et avoir droit à un nouveau design. Un nouvel iMac totalement remanié pourrait lui aussi faire son apparition sur les étals du constructeur cette année.