Final Fantasy VII s’invite sur iOS, Android, et même Spotify et Apple Music !

Square Enix vient d’annoncer l’arrivée prochaine de deux jeux mobiles Final Fantasy VII ainsi que la disponibilité de la bande son du jeu remake sur Spotify, entre autres.

Après l’annonce de l’arrivée du jeu Final Fantasy VII Remake sur PS5 cette année lors du State of Play, la franchise s’invite sur nos smartphones ! Deux jeux mobiles Final Fantasy VII devraient bientôt débarquer. Square Enix a d’ores et déjà annoncé le jeu Final Fantasy VII The First Soldier, ainsi que Final Fantasy VII Evil Crisis. Le premier jeu devrait sortir d’ici cette année, même si aucune date précise n’a été communiquée, et le deuxième d’ici 2022. Les deux jeux seront disponibles sur iOS et Android. Peu d’informations ont été dévoilées pour le moment concernant le contenu de ces deux jeux. Cependant, un trailer pour Final Fantasy VII The First Soldier est disponible. On sait aussi que le jeu sera un battle royale sur une carte de Midgar et que l’histoire va se dérouler avant les événements de Final Fantasy VII. C’est un battle royale qui va cependant garder tous les traits distinctifs des jeux Final Fantasy.

Le trailer de Final Fantasy VII Evil Crisis a également été dévoilé par Square Enix. Il est complètement différent du premier puisqu’il propose une histoire solo à la troisième personne. Les joueurs incarneront Cloud dans une histoire qui reprendra « toute la timeline de Final Fantasy VII, y compris celle du jeu originel et des compilations ».

Enfin, pour compléter ces annonces surprenantes, la bande son complète de Final Fantasy VII Remake débarque sur Spotify et Apple Music, entre autres, dès aujourd’hui. Pas moins de 150 titres sont désormais disponibles à l’écoute pour le plus grand plaisir des fans mélomanes de la série.