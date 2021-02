Twitter lance de nouvelles fonctionnalités pour séduire plus d’utilisateurs

Les annonces ont été nombreuses durant le « Analyst Day » de Twitter. Le petit oiseau bleu va refondre son interface pour modifier la manière dont les différents utilisateurs interagissent. Le réseau social espère que cela lui permettra de doubler ses revenus d’ici à 2023. Il s’est aussi fixé l’objectif d’atteindre les 315 millions d’utilisateurs à cette échéance.

Twitter va bientôt s’offrir une nouvelle refonte. Lors de son « Analyst Day », le petit oiseau bleu a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour révolutionner l’expérience utilisateur. Trois d’entre elles vont particulièrement bouleverser la manière dont le réseau social fonctionne. En parallèle, la plateforme espère doubler ses revenus (3,7 milliards en 2020) d’ici à 2023 et atteindre les 315 millions d’utilisateurs quotidiens à cette échéance. Même sans Donald Trump, la firme a encore la cote et compte bien continuer sur cette lancée.

Communities

Twitter s’est inspiré de ses concurrents pour développer « Communities ». À la manière des groupes Facebook, elle permet aux utilisateurs d’accéder à des hubs où ils pourront rassembler leurs centres d’intérêts ou lieux communs. Si vous avez la main verte, vous pourrez par exemple rejoindre le groupe dédié à ce sujet et diffuser vos idées, vos recommandations avec d’autres utilisateurs qui partagent le même centre d’intérêt. Dans la même idée, les surfeurs d’une région pourront par exemple se renseigner mutuellement sur les conditions météo. L’idée pour Twitter: « créer une manière plus facile de former, de découvrir et de participer à des conversations ciblées sur les communautés ou les zones géographiques pertinentes ».

Super Follows

À la manière de Twitch ou Patreon, Twitter veut aider les créateurs à monétiser leur contenu. Avec la fonctionnalité Super Follows, la plateforme va permettre aux internautes d’accéder à des contenus exclusifs contre un abonnement payant. Ainsi, les Super Followers pourront bénéficier de certaines publications bien avant les utilisateurs lambdas. Ils auront aussi accès à une newsletter dédiée et à un espace communauté. Sur les images partagées par Twitter, on peut apercevoir que l’abonnement sera proposé autour de 4,99 euros pas mois. Twitter ne précise en revanche pas quand la nouvelle fonctionnalité sera officiellement lancée.

Safety Mode

Pour lutter contre le harcèlement en ligne, Twitter va proposer « Safety Mode ». À l’instar de Bodyguard, l’application qui vous protège des contenus haineux, elle bloquera automatiquement les publications qu’elle estime dangereuses. La modération reposera sur l’algorithme de Twitter qui peut détecter 50 % des tweets abusifs, avant qu’ils ne soient épinglés par les utilisateurs. Safety Mode bloquera aussi la capacité d’un internaute à vous tweeter, si une de ses publications à été supprimée par le dispositif. Twitter enverra une notification à chaque fois que le dispositif bloquera un commentaire ou un tweet.

Twitter ne donne pas encore d’indication de lancement pour ses différentes fonctionnalités, mais il faudra sans doute s’attendre à une bêta avant qu’elle ne débarque chez nous. Patience donc…