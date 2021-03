200 000 bouddhistes se sont retrouvés sur Zoom pour prier

Le Covid-19 n’a visiblement pas découragé ces fidèles du temple Dhammakaya, au nord de Bangkok. Vendredi, ils étaient plus de 200 000 à se retrouver via l’application de visioconférence Zoom pour participer à distance aux célébrations de Makha Bucha.

Situé à Pathum Thani, dans la banlieue nord de Bangkok, le temple de Dhammakaya attire généralement plusieurs milliers de dizaines de fidèles pour les célébrations de Makha Bucha. Célébré chaque année à l’occasion de la pleine lune du troisième mois du calendrier lunaire, le rassemblement rend hommage au premier sermon de Bouddha, lorsque ce dernier avait ordonné plus de 1250 moines. Des festivités évidemment compromises cette année à cause de la situation sanitaire, qui a fait 83 décès officiels dans le royaume depuis l’année dernière. Pour autant, cela n’a visiblement pas empêché le temple de réunir les foules, au moyen de l’application de visioconférence Zoom. Ce vendredi 26 février 2021, ils étaient ainsi plus de 200 000 fidèles à se rassembler, tout en respectant les distanciations sociales. Pour l’occasion, le temple disposait d’un écran LED de 280 mètres de long, qui permettait à chacun de suivre virtuellement l’évènement sans risquer la contamination. L’occasion de réunir non seulement des bouddhistes locaux, mais aussi d’autres pays.

Pour mener à bien les célébrations, un groupe de 1000 fidèles vêtus de blanc était tout de même présent sur place, avec pour rôle d’allumer les lanternes au nom des participants virtuels. À noter que ce n’est pas la première fois que le temple de Dhammakaya fait parler de lui. Déjà célèbre pour son gigantesque complexe aux allures de soucoupe volante et ses gigantesques processions futuristes, le groupe mené par son chef spirituel Phra Dhammachayo avait également fait la une des journaux en 2017, après des accusations de dérives sectaires.