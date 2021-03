PS5 : Sony devrait activer ce port inutilisé cet été

Cela n’a pas été confirmé par Sony mais l’extension de stockage SSD devrait être activée d’ici cet été, permettant l’usage d’un disque SSD externe.

L’espace de stockage sur une console peut devenir un véritable fardeau dès lors qu’une nouvelle mise à jour est disponible pour notre jeu préféré. En ce qui concerne la PlayStation 5, peu de joueurs ont eu à s’en plaindre jusque-là mais Sony pourrait bien prendre les devants en lui accordant l’extension de SSD très bientôt. La console, qui dispose initialement d’un espace de stockage fonctionnel d’environ 667Go, devrait voir son port M.2 être activé d’ici cet été. C’est une information qui n’a pas été confirmée par Sony mais qui reste probable selon Bloomberg. Cela signifierait la possibilité d’y adjoindre une extension de l’espace de stockage SSD si le port est activé dans une prochaine mise à jour.

Actuellement, et comme cela avait été annoncé par Sony avant la mise en vente de la console, le port M.2 qui permet d’associer un disque SSD n’est pas fonctionnel car il était réservé à une mise à jour ultérieure. Selon les sources de Bloomberg, cette même mise à jour logicielle devrait augmenter la vitesse des ventilateurs de la PS5. En effet, la console possède déjà un SSD extrêmement puissant, ce qui signifie qu’un SSD externe devra être de puissance égale pour pouvoir être compatible et faire tourner correctement les jeux PS5. Toute cette puissance ajoutée devrait donc faire chauffer d’autant plus la console, et c’est pourquoi un ventilateur plus efficace est nécessaire. Pour l’instant, les joueurs n’ont pas eu à se plaindre de la console en ce qui concerne ses ventilateurs, contrairement à la première version des PS4 Pro, la console étant très silencieuse. Cette mise à jour serait une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux gourmands, tels que les Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare, qui ne pourront bientôt plus être tous stockés en même temps sur une PS4 standard 500Go.